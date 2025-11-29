彰化人快儲水！下週「大停水」23小時 範圍一次看

彰化12月3日將實施大停水，部分地區停水時間逾24小時。（示意圖／翻攝自pexels）





台灣自來水公司日前公告，南彰化地區將於12月3日實施大停水，為辦理「彰南蓄配水池第一期工程」中新舊管連接作業，銜接既有供水系統，預計停水約23小時。此次停水將影響彰化永靖鄉、田尾鄉共約4,978戶，並造成部分地區降壓。本文帶您一次看影響範圍。

停水時間：

114年12月3日08:00 ~ 12月4日07:00

停水區域：

永靖鄉： 崙子村、光雲村、五汴村、東寧村、瑚璉村

田尾鄉： 柳鳳村、打簾村、溪畔村、陸豐村

降壓區域（共14,974戶）：

永靖鄉： 浮圳村、永興村、新莊村

田尾鄉： 豐田村、田尾村、新厝村、正義村、仁里村、饒平村、溪頂村、海豐村

北斗鎮： 中寮里、西安里、大道里

埤頭鄉： 和豐村

溪州鄉： 西畔村、張厝村、柑園村、潮洋村、成功村、三條村、三圳村、榮光村、水尾村、菜公村、圳寮村、大庄村

本次停水及降壓作業僅影響公告範圍，其餘地區供水不受影響。台水公司提醒，停水區域復水後，地勢較高、管線末端及大樓用戶水壓可能需要一段時間才能恢復正常，敬請民眾見諒。相關停、復水資訊及臨時供水站位置可至台水停水公告查詢系統。

台水公司同時提醒，停水期間應提前儲水備用，並配合節約用水，關閉抽水馬達電源，以免空轉產生高溫造成馬達損壞或火災。本處已備妥水車及加水站以應變。復水後，請將抽水機排氣閥打開排氣，避免空氣阻塞影響進水，初期送水可能較混濁，建議用戶暫勿取用，待水質清澈後再使用。

