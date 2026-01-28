彰化人快收藏！2026春節垃圾清運表出爐「這四天」暫停沿線收運

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】農曆春節將至，彰化縣環境保護局特別提前公告春節連假期間（2月14日至2月22日）垃圾清運時程，請縣民配合各鄉鎮市公所公告之收運時段排出垃圾，並確實落實垃圾分類、分批排出，共同營造整潔舒適的生活環境。

▲彰化縣環境保護局特別提前公告春節連假期間（2月14日至2月22日）垃圾清運時程，請縣民配合各鄉鎮市公所公告之收運時段排出垃圾，並確實落實垃圾分類、分批排出，共同營造整潔舒適的生活環境。（圖／彰化縣環保局提供）

廣告 廣告

為因應年節期間垃圾量大幅增加，部分鄉鎮市將加開垃圾清運車次。其中，2月15日小年夜（日）鹿港、和美、秀水、芬園、員林、溪湖、大村、永靖、大城及田尾等鄉鎮市將增加清運班次，實際清運時間請參考樂圾通及清運e點通APP；2月16日除夕（一），花壇、芬園、大城及竹塘將加開車次清運；2月17日大年初一（二），除彰化、和美、埔心及北斗部分定點收運站仍有收運外，其餘鄉鎮市停收；2月18日大年初二（三），彰化、和美、溪湖、田中、大村、埔心、永靖、社頭、北斗及芳苑等鄉鎮市則仍有部分定點持續開放收運。本縣各鄉鎮市春節期間垃圾清運時程已彙整如附表，請民眾務必留意相關資訊，並善用樂圾通及清運e點通APP，以免錯過收運時間。

▲彰化縣環境保護局特別提前公告春節連假期間垃圾清運時程。（圖／彰化縣環保局提供）

環保局提醒，民眾可透過各鄉鎮市公所官方網站或臉書粉絲專頁，查詢最新垃圾清運資訊，即時掌握春節期間收運動態。另春節期間如有巨大家具需清運，部分公所須事先登記，民眾可參考本局網站所提供之各鄉鎮市巨大家具清運圖卡，或直接洽詢所在地公所辦理。

▲彰化縣環境保護局特別提前公告春節連假期間垃圾清運時程。（圖／彰化縣環保局提供）

此外，環保局特別呼籲，非垃圾收運時段請將垃圾妥善打包，並暫置於家中，切勿提前堆置於住家門前或路旁，以免遭野狗、老鼠翻找，影響環境衛生及市容。