彰化人注意！跨年狂歡後 元旦這5鄉鎮停收垃圾

彰化市定點清運垃圾時間規定帶每天早上6點30分到8點30分，超過時間不能棄置，違者錄影蒐證開罰。(記者張聰秋攝)

〔記者張聰秋／彰化報導〕今(12月31日)晚跨年倒數，迎接2026元旦到來，各鄉鎮市清潔隊的收運計畫也有所調整。彰化縣環保局提醒大家，明天(1月1日)全縣共有5個鄉鎮完全停止垃圾收運，沿線與定點都停收，請一天不用等垃圾車，也沒有追垃圾車跑得機會，就把垃圾收好放家裡，等後天(2日)週五恢復正常清運再處理。

環保局表示，元旦(星期四)大村鄉、芬園鄉、線西鄉、竹塘鄉、溪州鄉共5鄉鎮，不論是平時的沿線清運或是定點收運皆全面暫停服務，彰化市則比較特殊，元旦當天停止沿線清運，但定點收運維持正常。

彰化市5處定點清運的地點，為當天早上6點30分到8點30分，分別在彰安國中前、仁愛東街清潔隊部、中興路(南郭國小對面)、一德南路(台鳳社區入口)及三民路(兒童公園)。

環保局特別提醒，定點收運僅限於規定的服務時間內丟垃圾，若在非開放時間或於定點周邊亂丟垃圾，現場將進行錄影蒐證並依法開罰。

除此之外，多數鄉鎮服務不打烊，像是溪湖、埤頭、和美、員林、福興、二水、埔鹽、二林、秀水等鄉鎮市，沿線與定點如日常，維持正常收運，環保局提醒民眾，休假更要落實垃圾分類，垃圾減量人人有責。

元旦當天彰化市清潔隊休息，沿線清運垃圾停止服務，固定時間的定點清運則維持正常。(記者張聰秋攝)

