彰化人注意！12/16「停水23小時」 影響8萬多戶

台灣自來水公司第十一區管理處因應「鳥嘴潭人工湖下游－送水管A-2-1」改接工程需求，預計於12月16日上午10時至12月17日上午9時止停水施工，彰化市及和美鎮部分地區自來水供應需配合停水或減壓時間約23小時，受影響戶數共 81,105戶。

彰化市及和美鎮部分地區12月16日停水23小時。（示意圖／中天新聞）

彰化市停水範圍涵蓋寶廍里、富貴里、西勢里、茄苳里、民權里、中央里、中正里、萬壽里、光華里、光復里、永福里、西興里、忠權里、忠孝里、長樂里、五權里、南瑶里、東興里、桃源里、華北里、華陽里、永生里、大同里、光南里、福安里、建寶里、成功里、古夷里、阿夷里、新華里、新興里、萬安里、文化里、下廍里、興北里、彰安里、西安里、介壽里、民生里、信義里、茄南里、陽明里、三村里、中山里、龍山里、卦山里、延平里、延和里、中庄里、國聖里、和調里、復興里等52個里。

和美鎮停水區域則包含新庄里、中寮里、糖友里、中圍里、犁盛里、竹園里、鐵山里、柑井里等8個里。降壓供水部分，彰化市有莿桐里、南安里、南美里、平和里、崙平里、東芳里、南興里、磚磘里、向陽里等9個里受影響，和美鎮則有詔安里、嘉犁里、源埤里、南佃里、鎮平里等5個里將面臨水壓下降情形。

台灣自來水公司提醒民眾，停水期間務必關閉抽水機電源以避免設備損壞，建築物自來水進水口低於地面的用戶需將總表前制水閥栓關閉，防止虹吸污染發生。該公司表示，實際執行時將盡量縮小停水範圍及時間，作業完成後即恢復供水，但管線末端及高地區域可能出現較延遲復水現象。

受影響區域用戶應提前貯水備用，如欲確認相關停復水進度，可至台灣自來水公司停水查詢系統查詢，或電洽台灣自來水公司彰化服務所了解詳情。

