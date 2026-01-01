彰化人注意！2026新年新制「這些補助」今天起就能用

〔記者張聰秋／彰化報導〕新年新希望！彰化縣政府今天整理出中央與地方各自推出的2026年新年新制懶人包，從生育補助、孕產照護、長者健康到身障友善措施一次到位，不少政策今天起就能用，縣府也提醒民眾把握自身權益，該申請的別錯過。

在生育政策上，縣府持續加碼。從今天出生的元旦寶寶，生育補助第一胎3萬元、第二胎5萬元、第三胎以上直接給8萬元，盼用實質補助減輕年輕家庭負擔。同時推出「好孕卡」，孕婦每完成一次產檢，就能拿到500元電子票證補助，最多可領14次，協助準媽媽安心完成產前照護。

健康照護方面，長者福利也同步升級。自1月20日起，設籍彰化滿1年的65歲以上長者，或55歲以上原住民，若是低收入或中低收入戶，可免費接種兩劑帶狀疱疹疫苗；一般長者自付6000元，就能完成兩劑接種，和市價相比省下一大筆。

交通友善措施也有新亮點。今天起，持有效身心障礙停車證，在彰化縣路邊收費停車格停車，每天第1次可累計4小時免費，打造無障礙友善交通環境。

除了縣府新制，中央新政策也有，包含最低工資調升為月薪2萬9500元、時薪196元，育嬰留職停薪與家庭照顧假更有彈性，病假保障也再強化。低收入戶與中低收入戶的生活補助同樣加碼，縣府貼心做成電子圖卡，讓民眾更加清楚自身權益。

彰化縣生育補助加碼及補助產檢的「好孕卡」社福新制，今天就能開始申請使用。(記者張聰秋攝)

彰化縣補助65歲以上長者自費6000元，接種兩劑俗稱「皮蛇」的帶狀疱疹疫苗，希望長者遠離「皮蛇」纏身。(記者張聰秋攝)

