彰化人注意！3／1起大型家具清運要收費 相關明細曝

彰化市公所28日宣布，3月1日起，將依彰化縣政府今年公告修正《彰化縣代清除處理廢棄物收費辦法》，增加家具清除處理費用，針對大型家具（含彈簧床）清運服務實施收費。彰化市長林世賢說，使用者付費，多數鄉鎮都已開始依法收費，「彰化市公所不能違法不收費！」

彰化市大型家具清運要收費的消息公布後，引發市民關注收費標準為何？彰化市清潔隊舉例3月1日起清運要收費的項目，包括有雙人床400元、單人床200元、桌子200元、椅子100元、雙人床架400元、單人床架200元，沙發則依單人、雙人、三人或整組有不同收費，價格從200元至1400元不等；另外，冰箱、魚缸等各種大小都有的物品都依長寬高來收費。

市公所指出，以往如彈簧床、衣櫃、桌子、椅子、沙發、床架等大型家具，只要是單一個物品，公所清潔隊都免費清運，而依《廢棄物清理法》規定，廢棄物代清除費由地方主管機關彰化縣政府統一訂定，彰縣府今年公告修正《彰化縣代清除處理廢棄物收費辦法》後，彰化縣已有16個鄉鎮市跟進，彰化市周邊鄰近鄉鎮如鹿港鎮、伸港鄉、芬園鄉都以該標準實施收費。

公所強調，彰化市若沒有重新審視收費標準，恐有大量鄰近鄉鎮彈簧床、沙發、櫃子等湧入，勢必造成彰化市大型家具遽增，除可能衍生未依法行政疑慮外，更會因制度差異造成資源錯置進而增加清潔人力與環境清潔維護管理困難。

彰化市清潔隊表示，這次調整大型家具清運收費是因應縣內各鄉鎮市一致收費標準，並非額外加重市民負擔，而是落實使用者付費原則，確保清潔資源得以合理運用，市公所後續將持續透過官網、臉書及相關宣導管道，向市民清楚說明收費標準申請流程及注意事項。

