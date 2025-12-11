彰化人記得儲水！12/16停水23小時「影響8萬戶」 範圍一次看

生活中心／朱祖儀報導

彰化12月16日將停水。（示意圖／記者陳弘逸攝影）

彰化人注意！台水公司第十一區管理處為辦理「鳥嘴潭下游管線改接工程」，工程預計將於12月16日上午10時至12月17日上午9時止，屆時彰化市及和美鎮部分地區施工期間將暫停供水約23小時，預計有8萬1105戶受影響。

台水公司第十一區管理處表示，此次改接管線將投入最大人力與資源，加快施工進度，力求準時恢復供水，並架設39處加水站供民眾取水，以減少民眾於施工期間的不便，以及規劃85處消防栓供消防取水使用，民眾的理解與配合是工程順利的重要助力，也感謝各界對供水品質提升工程的支持，為避免長時間停水影響用水，請民眾提前儲水備用。

停水區域

彰化市：寶廍里、富貴里、西勢里、茄苳里、民權里、中央里、中正里、萬壽里、光華里、光復里、永福里、西興里、忠權里、忠孝里、長樂里、五權里、南瑶里、東興里、桃源里、華北里、華陽里、永生里、大同里、光南里、福安里、建寶里、 成功里、古夷里、阿夷里、新華里、新興里、萬安里、文化里、下廍里、興北里、彰安里、西安里、介壽里、民生里、信義里、茄南里、陽明里、三村里、中山里、龍山里、卦山里、延平里、延和里、中庄里、國聖里、和調里、復興里。

和美鎮：新庄里、中寮里、糖友里、中圍里、犁盛里、竹園里、鐵山里、柑井里。

水壓降低區域

彰化市：莿桐里、南安里、南美里、平和里、崙平里、東芳里、南興里、磚磘里、向陽里。

和美鎮：詔安里、嘉犁里、源埤里、南佃里、鎮平里。

台水提醒，停水區域於復水後，地勢較高地區、管線末端及大樓之地區，水壓需一段時間方可恢復正常。受影響地區用戶應提早儲水備用、配合節約用水、關閉抽水馬達電源，以免空轉過久產生高溫，造成馬達損壞或火災，復水後請將抽水機「排氣閥打開排氣」，以避免空氣阻塞無法進水。

