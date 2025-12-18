彰化什股海域不到1個月3釣客溺斃 「老司機」曝保命要訣

〔記者湯世名／彰化報導〕台中市警察局1名2線3星警官與友人到彰化縣伸港鄉海邊釣魚不幸溺斃，與上個月2名釣客溺斃地點幾乎就在同一處，該地短短不到1個月就帶走3條人命，長年在海邊釣魚的「老司機」就說，什股海域釣沙鮻相當盛行，離海岸愈遠愈大隻，但該海域屬包覆性海域，海水漲潮來得相當快速，釣客除了要熟悉漲退潮時間，更要切記不要「貪釣」，亦即該撤退時一定要回岸上，以免延誤時機海水漲潮撤退不及。

彰化縣伸港鄉什股海域上月23日有2名釣客溺水，2人先後被救起送醫搶救，但最終都宣告不治；昨天幾乎就在同一處地點，又有1名台中市警局的2線3星警官溺水，經擴大搜尋於今天清晨在距離岸邊1.5公里遠的海域尋獲，但已無氣息。短短不到1個月就傳出3起溺斃事件，令地方人士與海釣人士議論紛紛。

1名長期海釣的民眾指出，什股海域盛行釣沙鮻，但近海的沙鮻體積小，因此有不少釣客都會走到離岸邊1.5公里甚至2公里之遠去釣體積更大的沙鮻，但什股海域的危險性主要來自灘釣時的地形與水域(如消波塊、爛泥地、潮汐變化)，以及天氣(颱風、大風)；什股海域灘地濕滑，容易跌倒、滑落，爛泥地容易陷腳。釣客切記一定要穿著防滑鞋、救生衣，帶備用衣物，並有人陪同，尤其在消波塊或暗處釣，更要注意漲退潮，避免因「貪釣」被潮水困住或衝擊。

