彰化今健行活動體驗「東螺溪水綠廊道」健康兼具悠閒觀景

▲彰化縣長王惠美與民眾一起暖身操。（記者廖美雅拍攝）

【記者 廖美雅／彰化 報導】彰化縣政府為提升東螺溪整體遊憩品質及環境保育，推動「東螺溪(石埤橋至舊鐵橋)水綠廊道工程」，歷時2年，已今年9月完工，今(21)日上午舉辦「東螺溪健康齊步走」活動，彰化縣長王惠美與會。她表示，本案總經費2億4,917萬元，感謝中央經濟部水利署以及交通部觀光署補助2億421萬元，縣府在議長謝典霖及所有議員的支持下自籌4,496萬元，感謝周邊居民在施工期間的包容，期望透過點線面串聯，帶動地方觀光休憩發展。

廣告 廣告

▲東螺溪水綠廊道完工啟用健行。（記者廖美雅拍攝）

王惠美表示，東螺溪是彰化母親之河，為改善以往東螺溪惡臭及髒亂的問題，縣府分別在108、110年提出「東螺溪水環境改善計畫」，核定總經費7.65億元，其中水綠廊道工程約佔2.5億元。水綠廊道全長約8.3公里，連結溪湖鎮、二林鎮及埔鹽鄉，自溪湖鐵路橋至埔鹽石埤橋間，沿線打通慢行通道、復育台灣原生種植栽，並打造3鄉鎮5處亮點設施，包括觀夕平台、欒樹隧道、東螺水學堂、花漾驛站、天盛鳥屋等潛力資源，為在地居民及遊客開創更友善、安全且富含特色的休憩廊道。

今天的健行活動來回程約4.2公里，民眾可沿著廊道完成闖關任務集章後兑換小禮物，親身欣賞沿途美景及復古造景，藉此更認識這條屬於彰化的母親之河。

▲健行活動來回程約4.2公里。（記者廖美雅翻攝）

水利資源處表示，工程内容包含串聯右岸慢行廊道8.3公里，創造300公尺欒樹廣場空間，新增綠化面積達15萬平方公尺，打造3鄉鎮5處亮點，除了能舒適安全地漫步於廊道上，也能在各亮點區域拍照留念。每年9月至10月的花季，欒樹廣場還有「東螺溪戀戀欒樹節」，可盡情捕捉欒樹綻放的花景。