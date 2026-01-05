彰化今年首起石虎遭路殺 研判是為覓食過馬路被車撞

彰化縣和美鎮台61線美港公路今日有民眾發現1隻保育類石虎慘遭路殺。（賴清美提供／葉靜美彰化傳真）

民眾發現1隻貓科動物慘遭路殺，通報縣議員賴清美（右）到場，根據外形特徵研判應為保育類石虎。（賴清美提供／葉靜美彰化傳真）

彰化縣和美鎮台61線美港公路今日有民眾發現1隻保育類石虎慘遭路殺，縣議員賴清美接獲通報趕抵現場查看，為免石虎再遭二次輾壓，先協助移置路邊，並通報縣府農業處到場處理，農業處人員依據現場研判，石虎可能是為了覓食越過馬路才遭遇車禍，石虎個體已送往農業部生物多樣性研究所解剖分析研究。

有民眾今日上午行經和美鎮美港公路往國道三號路段時，發現路邊躺著一隻貓科動物，懷疑可能是石虎，立即向縣議員賴清美通報，賴清美與現就讀屏東科技大學森林系碩士生的兒子曾煥燁趕往查看，曾煥燁根據其特徵研判應是石虎，隨即通報縣府農業處。

廣告 廣告

對於這起彰化今年首起路殺事件，賴清美表示，石虎遭路殺路段位在美港公路靠近保北路跟晉北路路口，為免石虎再遭二次輾壓，到場後先協助移置路邊，並通報縣府農業處到場處理，初步由個體大小，推測慘遭路殺的石虎可能是成年母石虎，她對保育類石虎為何出現該處感到不解。

石虎遭路殺首次在美港公路被發現，農業處獲報立即派員前往，農業處表示，依據現場研判，應該是石虎為了覓食，由烏溪跨越到台61線，不幸被車撞擊，石虎個體已經送往農業部生物多樣性研究所解剖分析研究，並通知台61線道路主管機關公路總局，針對該路段評估相關因應措施，以避免不幸再次發生，更再次呼籲用路人行經石虎出沒的路段要減速慢行，共同來守護石虎安全。

更多中時新聞網報導

曹楊台北巡演 門票開賣即秒殺

陳孟賢圓夢買透天厝孝順媽

川普施壓無效 美350款藥品擬漲價