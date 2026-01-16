彰化介壽公設民營托嬰中心暨育兒親子館啟用

【記者林玉芬/彰化報導】彰化縣介壽公設民營托嬰中心、彰化育兒親子館16日在彰化縣長照2.0多功能服務中心暨社福大樓啟用，將提供更平價便利的友善育兒環境，減輕家長養兒育女的各種負擔，讓民眾「樂婚、願生、能養」，打造彰化成為幸福宜居的好所在。



縣長王惠美表示，這是彰化縣第10間公設民營托嬰中心，也是第10間育兒親子館，2樓托嬰中心可收托60位未滿2歲的嬰幼兒，每月托育費僅需7,000元，有效減輕家長負擔；6樓專為6歲以下孩童設計的親子館，現場不僅有專業保育員指導，也是提供家長交流育兒的空間，歡迎親子同樂，體驗優質的托育服務。

王惠美指出，縣府今年推動「友善育兒行動3.0」新制，從懷孕到育兒提供全方位支持。「好孕卡」提供14次產檢補助、每次500元的乘車補助，最高補助7,000元；「生育津貼」全面加碼，首胎補助3萬元、二胎5萬元以及三胎以上8萬元；1至3歲嬰幼兒「童萌卡」，可購買嬰幼兒必需品，未來也計畫納入早期療育院所補助。縣府將持續打造友善環境，陪伴大家安心迎接新生命，讓彰化年輕人都能樂婚、敢生、開心育兒。

社會處表示，介壽公設民營托嬰中心，可收托60名未滿2歲嬰幼兒，每月托育費僅需7,000元，為全國最平價，每名托育人員照顧4名幼兒，收托比1比4更優於法規，讓青年爸媽能減輕經濟負擔並提供安全托育環境。彰化育兒親子館提供免費親職資源及活動空間給6歲以下幼兒之家庭。縣府除積極開辦公設托育資源，亦配合衛生福利部「我國少子女化對策計畫」積極推動「未滿二歲兒童托育公共化及準公共服務」，鼓勵並輔導私立托嬰中心及居家托育人員與縣府簽訂準公共化契約，並發給托育費用補助或育兒津貼，提供家長更平價且共全面之育兒資源。