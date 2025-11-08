彰化企協創會四十週年藝文聯展 彰化市婦女學苑熱烈登場
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】由彰化縣企業經營研究協會舉辦的「金馬迎春-彰化企協創會四十週年藝文聯展」，於11月5日起至11月25日止在彰化市婦女學苑（旭光路69號2樓）熱烈登場，今（8）日上午舉行開幕儀式，彰化市長夫人高德耘代表林世賢市長出席，誠摯邀請民眾踴躍前往觀賞。
▲「金馬迎春-彰化企協創會四十週年藝文聯展」展覽一隅。（記者林明佑攝）
彰化企協創會已歴四十週年，當年由彰化暨中部縣市中小企業主深感經營管理的重要，遂邀請專家學者至文化中心或縣府大禮堂演講，引領風騷、盛況空前，經常座無虛席，企協的活動確實對大中部地區中小企業主的經營管理能力提昇許多，所以中部地區的產業榮景，自有企協的潛移默化。
▲「金馬迎春-彰化企協創會四十週年藝文聯展」展覽一隅。（記者林明佑攝）
企協是中部地區的優質社團，至今已有近三百位各領域的企業主與精英，加上配偶共有近六百位會員，從經營、管理、創新、智能、光電、到AI人工智慧，與時俱進，而藝文休閒與研習，正是事業有成或提昇自我意識、探索生命的本真；舉凡書法、水墨、篆刻、雕塑、粉彩，乃至於茶道、絲竹管絃無不精研，而且深具功力與風格，更多次參與國內外聯展或演出。
本次「金馬迎春-彰化企協創會四十週年藝文聯展」是企協成立藝文群組後的首展，展出者有：高光隆、施能高、林慶恭、劉昌奇等四位前會長與徐涓芬、黃宜清、黃淑慧、滕佩蘭等四位會嫂會前會長，另有會員暨會嫂：賴重昆、蔡國華、陳岸、許秀華等四位，展出作品約有35件，首展初試啼聲、帶動風潮，促使企協更多會員與會嫂參與藝文饗宴，豐富生活雅趣，同時感謝各界先進的協助，讓本次展覽圓滿順利，也企盼企協的作品帶給參觀者不一樣的感受與感動。
其他人也在看
目睹夫砍死大小姑！婦人染血倒地崩潰「我該怎麼辦」 哀哭全場心碎
（記者張芸瑄／新北報導）新北市三重區三和路一處民宅，昨（6）日下午驚傳凶殺命案！一名60歲陳姓男子疑因家產問題 […]引新聞 ・ 1 天前
雙11彰化閱讀節來了 9大主題不用花錢敗家就能快樂
誰說雙11（11月11日）只能花錢買快樂？在彰化，雙11不用敗家更不必血拼，就能獲得幸福感！彰化縣文化局將從11月11日到12月31日舉辦「2025彰化閱讀節」號召大家一起用閱讀點亮生活，「書中自有黃金」就是要讓民眾在書香與故事中感受彰化的人文魅力。自由時報 ・ 1 天前
涉153次不當管教遭解僱 女教師提復職被法院駁回
彰化縣某幼兒園在去年底發生有學童被不當對待，李姓女主教老師事後經縣府教育處調查，不當管教次數多達153次，幼兒園也將李女解僱，但李女不滿提出確認僱傭關係存在訴訟，並要求園方給付後續薪資及各項獎金，法院經當庭勘驗監視器畫面及參酌縣府調查報告，認定李女確有不當管教，且情節重大，駁回李女聲請，全案可上訴。中時新聞網 ・ 1 天前
當母親的面把姊姊砍死 三重狠男「後悔了」移送地檢
據了解，陳嫌的殺機導火線為一筆 1000 萬元現金的信託分配不均。陳嫌不滿長居美國的姊姊返台後，與妹妹辦理信託時將他排除在外，昨日找姊姊理論爆發激烈衝突，在確認為自益或他益時，卻失手將姊姊殺害。據了解，陳嫌已退休，過去從事電子工廠事業，案發社區的土地原屬陳家所...CTWANT ・ 1 天前
童言哭喊「老師不要Finger inside！」 虐童153次幼師求復職 法院判決出爐
（社會中心／綜合報導）彰化縣「頂尖保進幼兒園」虐童案延燒近一年，涉案李姓女教保員提告要求復職與領回薪資，經彰化 […]引新聞 ・ 1 天前
孩子送到保母家「3小時就死了」 父母崩潰提告！法官判保母無罪
今年初，苗栗一對夫妻把孩子送到保母家，但是才短短3小時，保母就打LINE電話告知孩子不對勁，要父親趕快把孩子送醫，但孩子急救後仍回天乏術。父母相當崩潰，認為保母沒有先打119，延誤就醫，怒對保母提告並求償311萬餘元，但法官審理後，因為一個理由判保母無罪。鏡報 ・ 11 小時前
明天休市肉商先搶豬肉 彰化肉品市場衝出112.5元高價
中央恢復毛豬屠宰和拍賣交易的第二天，彰化縣肉品市場今天最高價來到每公斤130元，平均拍賣價每公斤112.5元，比昨102.5元上漲10元。肉商認為，剛解禁買氣旺，又逢週日休市，承銷戶搶肉才抬高價格。昨天彰化肉品市場登記拍賣的毛豬多達2300多頭，其中有200頭是中央媒合的冷凍廠訂購，因為買氣熱烈，價自由時報 ・ 8 小時前
彰化肉品市場湧入400頭豬隻 拍賣價最高每公斤突破118元
豬隻禁宰運禁令解除，彰化縣肉品市場今日恢復拍賣作業，拍賣價格開出紅盤，整體價格維持平穩未見崩盤，肉品市場表示，今日將拍賣2392隻豬，豬隻重量較往常平均重約15公斤，早上拍賣較往常踴躍、價格略高於禁令前，推測應與庫存肉品用完、及政府鼓勵冷凍商進場有關。中時新聞網 ・ 1 天前
新北耶誕城遭板橋居民反彈 洪孟楷籲參考東京都廳全年閃耀
今年「新北歡樂耶誕城」將於11月14日登場，但活動再遭新北市政府周邊板橋居民反彈。對此，國民黨立委洪孟楷表示，耶誕城已成國際知名活動，如何延續品牌能量、同時兼顧生活品質，是新北市下一階段城市行銷的重要課題。他建議市府參考東京都廳經驗，打造「365天亮起的新北」，讓城市全年閃耀，達成居民、觀光與城市三自由時報 ・ 12 小時前
彰化短債全還清！縣民怒「普發現金沒加碼」 真相曝光
全民普發一萬現金正式開跑，不少縣市傳出「加碼現金」，像是嘉義市「每人加碼3000元」、新竹市將發放「5000元消費金」等。有彰化縣民眾對此抱以高度期待，希望縣府也比照其他縣市辦理，不過真相卻讓人失望，掀起熱議。中時新聞網 ・ 15 小時前
台灣囡仔吳宸宇赴韓選秀逐星夢 學長疑眼紅發文罵他下場出爐
來自屏東縣車城鄉小漁村的吳宸宇，因為喜歡表演，大學休學服役後獨自前往南韓當練習生，成功在選秀節目中嶄露頭角，但吳的高中學長許姓男子疑似眼紅，竟在社群平台發文罵他「人品很差，騙感情的都出來了」，被法官依違反個資法判刑3月，得易科罰金。吳宸宇因為喜歡表演，高中離開科班桌球校隊，大學休學服役後獨自前往韓國自由時報 ・ 13 小時前
三重孝子照顧母多年「千萬信託被親姊獨吞」砍死姊姊！崩潰喊5字
社會中心／巫旻璇報導新北市三重區6日發生一起家庭悲劇。60歲陳姓男子疑因母親價值上千萬元的資產信託名單中未包含自己，一怒之下持刀攻擊61歲姊姊與55歲妹妹，導致姊姊不治、妹妹重傷。警方趕抵現場後將陳男逮捕，訊後依殺人罪嫌送辦，檢方已向法院聲請羈押禁見。民視 ・ 1 天前
彰化縣消防局創意防火宣導競賽
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為提高縣民對防火議題的關注及強化宣導技能，彰化縣消防局於6日在消防局四樓禮互傳媒 ・ 5 小時前
搭普發1萬元熱潮！彰化GO購延至12/31 抽200萬電動車、iPhone 17
全民普發1萬元現金掀起消費熱潮，各大銀行、電商搶推抽獎活動，地方政府也不落人後；彰化縣政府宣布，原本只到11月底的「彰化GO購」活動，延長至12月31日，希望鼓勵大家把錢花在彰化、抽到市價近200萬元的電動車、iPhone 17等大獎。彰化GO購自9月1日開跑，只要在縣內商家單筆消費滿500元，憑發自由時報 ・ 1 天前
光寶創辦人宋恭源伉儷捐股設立恩慈愛鄉獎學金 扶助嘉義新港子弟
光寶科技集團創辦人宋恭源與夫人阮豊瑛心繫故鄉新港的教育，慨捐個人持有光寶科技股票15萬股（市值約新台幣2600萬元）委由新港文教基金會設立「恩慈愛鄉獎學金」，以「拔尖扶弱、教育均等」為理念，每年提供就讀嘉義高中、嘉義女中及嘉義高工符合資格新港兒女每人3萬元獎學金。8日在新港文教基金會舉辦首屆獎學金頒自由時報 ・ 12 小時前
影／田中央寫生繪畫比賽頒獎 500位參賽者以畫筆描繪田中多元風貌
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】2025田中央寫生繪畫比賽頒獎典禮於今（8）日在彰化縣田中鎮陳羅蜜蜂生態紀互傳媒 ・ 13 小時前
國道3車連環撞慘況曝光！故障車臨停遭追撞「滿地散落物」…2人受傷送醫
國道3號北上181.1公里龍井路段發生連環車禍，今日（8日）清晨4時許，一輛休旅車因故障臨停在外側車道，遭後方小貨車及另一部轎車追撞，釀3車事故，造成2人受傷，幸好傷者經送醫治療均無生命危險，目前警方正在釐清肇事責任歸屬。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
彰化捕獲3千餘尾「先頭烏」 野生烏魚吸引民眾搶買
野生烏魚汛在每年冬至前後報到，昨日才迎來立冬，彰化漁民就傳出抓捕到今年首批「先頭烏」的好消息，這批野生烏魚今天一早入港在線西鄉塭仔港開賣，吸引饕客搶買，粗估這批烏魚將為漁民帶來百萬元進帳，還有魚販聞訊而來，當場下單要買1公噸烏魚，讓漁民樂開懷。中時新聞網 ・ 15 小時前
「先頭烏」進港！ 漁民估今年首桶「烏金財」進帳逾100萬元
立冬過後，天氣轉涼，首批野生烏魚也來報到了，彰化縣漁民在外海捕獲3000多條烏魚，滿載而歸回到塭仔漁港，現剖現賣，新鮮看得到，加上價格持平，每條魚依體型大小，賣100元到150元左右，比較大尾的一斤1...華視 ・ 8 小時前
彰化3千尾「先頭烏」現殺現賣！饕客擠爆塭仔港
彰化縣漁民李文德、李浩仁父子昨天立冬在彰化外海捕獲數量高達3000尾肥美的先頭烏，今天（8日）上午9點在塭仔港開賣，已有不少老饕獲得消息準備提早到場搶先開買，現場買氣強強滾。漁民指出，濕的野生烏魚卵價格，約為每台斤1200元到1800元，預料將掀起搶購熱潮。自由時報 ・ 17 小時前