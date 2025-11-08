彰化企協創會四十週年藝文聯展 彰化市婦女學苑熱烈登場

▲彰化企協創會四十週年藝文聯展於11月5日起至11月25日止在彰化市婦女學苑熱烈登場，今日上午舉行開幕儀式，彰化市長夫人高德耘代表林世賢市長出席，誠摯邀請民眾踴躍前往觀賞。（記者林明佑攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】由彰化縣企業經營研究協會舉辦的「金馬迎春-彰化企協創會四十週年藝文聯展」，於11月5日起至11月25日止在彰化市婦女學苑（旭光路69號2樓）熱烈登場，今（8）日上午舉行開幕儀式，彰化市長夫人高德耘代表林世賢市長出席，誠摯邀請民眾踴躍前往觀賞。

▲「金馬迎春-彰化企協創會四十週年藝文聯展」展覽一隅。（記者林明佑攝）

彰化企協創會已歴四十週年，當年由彰化暨中部縣市中小企業主深感經營管理的重要，遂邀請專家學者至文化中心或縣府大禮堂演講，引領風騷、盛況空前，經常座無虛席，企協的活動確實對大中部地區中小企業主的經營管理能力提昇許多，所以中部地區的產業榮景，自有企協的潛移默化。

▲「金馬迎春-彰化企協創會四十週年藝文聯展」展覽一隅。（記者林明佑攝）

企協是中部地區的優質社團，至今已有近三百位各領域的企業主與精英，加上配偶共有近六百位會員，從經營、管理、創新、智能、光電、到AI人工智慧，與時俱進，而藝文休閒與研習，正是事業有成或提昇自我意識、探索生命的本真；舉凡書法、水墨、篆刻、雕塑、粉彩，乃至於茶道、絲竹管絃無不精研，而且深具功力與風格，更多次參與國內外聯展或演出。

本次「金馬迎春-彰化企協創會四十週年藝文聯展」是企協成立藝文群組後的首展，展出者有：高光隆、施能高、林慶恭、劉昌奇等四位前會長與徐涓芬、黃宜清、黃淑慧、滕佩蘭等四位會嫂會前會長，另有會員暨會嫂：賴重昆、蔡國華、陳岸、許秀華等四位，展出作品約有35件，首展初試啼聲、帶動風潮，促使企協更多會員與會嫂參與藝文饗宴，豐富生活雅趣，同時感謝各界先進的協助，讓本次展覽圓滿順利，也企盼企協的作品帶給參觀者不一樣的感受與感動。