彰化企業家捐助烏克蘭 68輛救災車陸續裝櫃啟運

（中央社記者鄭維真彰化27日電）彰化縣伸仁紡織董事長白璨榮今天表示，他與家人出資整修達使用年限的救災車輛捐助烏克蘭，第4批68輛車將裝櫃啟運，「台灣是個有愛的國家，我們很願意幫助需要幫忙的國家」。

台灣社區關懷協會今天主辦「2025台灣援贈烏克蘭利沃夫市車輛海陸聯合啟運典禮」，台灣社區關懷協會理事長張再凱、伸仁紡織股份有限公司董事長白璨榮、外交部歐洲司副司長陳明杰，以及民進黨立委黃秀芳、陳素月、陳秀寳等團隊代表，牙醫史書華等人與會，數名在台烏克蘭人也到場見證致謝。

廣告 廣告

張再凱表示，俄羅斯與烏克蘭戰爭爆發後，協會從2023年起投入烏克蘭人道救援工作，捐助病床及救災救護車輛，此次感謝外交部補助經費運送第4批車。

白璨榮接受媒體聯訪時說，他捐助新台幣60萬元後，得知烏克蘭缺乏救災救護車輛，初期自費買30輛車，之後陸續透過多方協助，齊力為台灣做國際貢獻，曾有1輛救護車1天載5名受傷士兵回後線醫療；目前已整修共4批超過200輛救護車、消防車等車輛，第4批車預計12月4日前會裝櫃運往烏克蘭。

陳明杰致詞表示，這批68輛車來自新北市、台北市、台中市、台南市、高雄市，感謝內政部消防署及5座城市支持烏克蘭的義舉，也希望台灣和烏克蘭繼續在彼此關鍵時刻能並肩前行，請大家相信站在抵抗威權前線的台灣人，會一直跟烏克蘭及自由世界同在。

在台烏克蘭人林歐莉亞出席表示，感謝台灣的總統府、外交部為烏克蘭提供協助，也謝謝所有給予幫助及關注的台灣朋友。（編輯：黃世雅）1141127