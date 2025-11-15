彰化企研40週年藝文聯展 名家高光隆墨寶成亮點

此展覽深受注目的作品之一，是彰化桂冠精品旅館董事長謝榮聰珍藏的書法墨寶，由其傳授企業經營之道的師父、現年85歲的企業書法名家高光隆所書。 圖：彰化企協/提供

[Newtalk新聞] 為慶祝彰化縣企業經營研究協會創會40週年，協會策畫舉辦的「金馬迎春—彰化企協40週年藝文聯展」，目前正於彰化市婦女學苑（華陽市場二樓）盛大展出，展至11月25日止。

此次聯展為企協40年來首度策辦的藝術盛會，展出的作品內容豐富，涵蓋書法、書畫、篆刻、雕塑、油畫、粉彩等多樣媒材，充分展現企業家跨界藝文創作的深厚底蘊。

展出者的成員陣容堅強，包括高光隆、陳岸、賴重昆、施能高、劉昌奇、林慶恭、滕佩蘭、黃宜清、黃淑慧、徐涓芬、蔡國華、許秀華等多位企業界與書畫名家，不僅集結多元創作，也象徵協會自成立以來，在企業經營之外，同時重視心靈養成與文化傳承的初心，感受跨界創作的魅力與企業家們筆墨中流露的生命智慧。

此展覽深受注目的作品之一，是彰化桂冠精品旅館董事長謝榮聰珍藏的書法墨寶，由其傳授企業經營之道的師父、現年85歲的企業書法名家高光隆所書。此幅行草作品筆力遒勁、氣韻流轉，充分展現高光隆數十年的筆墨修為。書法內容擷取自日本書道家兼詩人相田光男詩句：「支撐花是枝，支撐枝是幹，支撐幹是根，根藏而不露。」寓意深遠，象徵人生與事業皆需奠定穩固基礎，方能枝繁葉茂。

謝榮聰表示，這幅墨寶提醒他經營企業與為人處世都要回歸本質與根本。他說：「外顯的成就，都是看不見的努力與基礎所支撐，這幅作品正可視為我的座右銘，也是珍貴師徒情誼的象徵。」

高光隆現任簡單集團總裁，於民國93年遠赴越南投資設廠，以鞋材產品深耕國際市場，是跨國企業經營典範。他投入書法逾30年，即使在事業最繁忙的階段仍從不間斷，每月固定向日本書道教育協會提交5件作品接受嚴格審查並獲頒國際證書，至今仍每日揮毫。高光隆賢伉儷更同為具有合氣道5段段位，展現生活與修為兼具的實踐者風範。

此次珍藏墨寶亮相，也讓外界再度聚焦於謝榮聰領軍的彰化桂冠精品旅館。該旅館以獨步全球的「會呼吸的房間」聞名，開幕4個月時即通過ISO國際認證，成為彰化首家取得該項認證的旅宿業者，並獲彰化縣政府頒發「品質卓越獎」。

彰化桂冠精品旅館多年來更屢獲以下各項專業級肯定及獎項：交通部觀光署「星好旅宿1 1 微服務 心感動」活動全國第一名及10餘項獎項；第一屆台灣旅遊大賞榮獲「旅宿特色獎」與「人氣旅宿王」；第二屆台灣旅遊大賞勇奪「多元設施系獎」與「人氣旅宿王」雙料大獎。以品質、創新與服務實力，奠定其彰化旅宿指標性地位。

彰化企協強調，「金馬迎春」是該協會成立以來首次舉辦的藝文聯展，象徵協會邁向下一個40年的重要文化里程碑。透過書畫與藝術創作交流，盼讓企業家以藝會友、以文化造福地方，為彰化注入更多人文能量。

「金馬迎春—彰化企協40週年藝文聯展」，目前正於彰化市婦女學苑（華陽市場二樓）盛大展出。 圖：彰化企協/提供