彰化休旅車閃車急煞失控甩尾 台中轎車過彎撞4車
中部中心 / 中部綜合報導
國道高速公路南下彰化埤頭路段，出現驚險畫面，一輛休旅車突然緊急煞車，為了閃避前車，整輛車失控甩尾，衝到外側路肩後停下，還好沒有波及後方車輛。而台中河南路出現一輛轎車疑似飆速，導致過彎失控，最後撞上路邊汽機車以及店家招牌才停下來，警方對駕駛酒測沒有酒駕，正在釐清肇事原因。
轎車過彎失控打滑 撞上路邊轎車和摩托車 場面驚險。（圖／翻攝畫面）
台中河南路上，一輛黑色轎車高速行駛，來到過彎處，車輛疑似甩尾，發出震震刺耳磨地聲響，結果慘了，砰的一聲，轎車噴撞停在路邊的白色轎車，把車輛後方撞的稀巴爛，路口監視器還原，車輛車速挺快的，疑似沒有減速一路狂飆，來到轉彎去，整輛車失控撞了一輛轎車三部機車，還波及店家招牌設備
國道發生驚險車禍 一輛休旅車失控自撞甩尾從內側車道衝到路肩。（圖／翻攝畫面）
另一起驚險意外，發生在國道一號南下彰化埤頭路段，一輛黑色休旅車疑似發現前車急煞亮起紅燈，怕追撞急轉方向盤閃車，結果整輛車失控，從內側一路甩尾繞半圈，衝到路肩才停下來。目擊駕駛說，當時開車從台北一路到屏東，車上還載著媽媽，但開到彰化路段，對方車輛突然衝出來，還在眼前上演失控甩尾，但幸運的是，過程沒有車輛被撞到。所幸這起國道失控自撞，沒有波及高速行駛的其他車輛，當事車主也沒有報案，驚險一瞬間，已經把駕駛嚇壞。
更多民視新聞報導
誇張! 保時捷駕駛日月潭"高速甩尾" 路面留胎痕
飛車追逐! 2男相約賭債談判破局 雙方街頭飆車超驚險
擊敗3綠委拿下初選 賴瑞隆拋「三個優先」宣言：一定守住高雄
其他人也在看
台灣車市進入割喉戰！賓士休旅直接下殺25萬
台灣賓士最近悄悄在官網更新車款資訊，AMG GLE 53與GLE 53 Coupe迎來全新「星夜版 Night Edition」，不只換上更濃厚的AMG風格設定，連售價也同步下修，各降25萬元，分別來到456萬元與489萬元。沒有記者會、沒有新聞稿，卻瞬間在車迷圈掀起熱議，不少人直呼這波調整來得又快又狠。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
沒有油電 就直接棄權！2026百萬休旅怎麼選？
女王對老公說：「親愛的，我們要買的是休旅車喔。」為求生存，老公認真做功課計算市面上各家休旅之優勝劣敗，發現一個共通問題，油耗真是休旅車的硬傷啊！同樣地，車廠也要求生存、過環保，積極為休旅車導入油電混合動力，於是，台灣車市最夯百萬休旅級距邁入全面油電化，時間就從2026年開始。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 1
Honda Fit大改款力拼2026年登場？新世代e:HEV油耗超過每公升30公里！
Honda當家小車Fit自2020年第4代問世以來，憑藉靈巧車格、實用空間與e:HEV油電系統，在日本與亞洲市場一直是通勤族與小家庭的熱門選擇。不過隨著產品週期已超過五年，日媒普遍認為，新一代Fit已進入最後準備階段，最快有機會在2026年正式亮相。地球黃金線 ・ 1 天前 ・ 1
Toyota 御用改裝打造頂級奢華 Alphard！車內首度採用天然石材鋪陳
今年東京改裝車展上，Toyota 御用改裝品牌 Modellista 推出 Alphard Modellista Concept 概念之作，展現這家改裝廠對於頂級奢華的獨到理解，以高級訂製服露肩晚禮服為靈感，外型層層元素堆疊，內裝則追求極致細節。自由時報汽車頻道 ・ 1 天前 ・ 發表留言
Peugeot 408小改款登場 三爪燈組與發光字標成為新亮點
Peugeot旗下最具設計話題的跨界跑旅408，迎來了備受矚目的小改款。這次改款最顯著的改變在於品牌視覺語彙的更迭，原先極具侵略性的長條「獠牙」日間行車燈正式宣告退場，取而代之的是與新世代3008/5008看齊的「三爪」式燈組設計。這項被外媒戲稱為「拔牙」的工程，並未削弱408的氣場，反而透過更細緻的Matrix LED矩陣式頭燈與全新的3D造型水箱護罩，為這輛法系美型車增添了幾分成熟且俐落的時尚感。小改款408將極具侵略性的長條「獠牙」日間行車燈移除，取而代之的是與新世代3008/5008看齊的「三爪」式燈組設計。除了車頭的變革，細節處的「發光」巧思也是本次改款的精髓。小改款408成為品牌首款在車尾導入「發光PEUGEOT字標」的車型，橫貫式黑化尾燈條在點亮後更具層次。此外，Peugeot特別為其開發了名為「迷幻綠（Flare Green）」的專屬新車色，這款車漆能隨環境光線在亮黃與深綠之間切換，搭配新設計的19吋至20吋幾何造型輪圈，讓408在動靜之間都能成為道路上的視覺焦點。 走進車室，招牌的i-Cockpit座艙也同步進化。改款後的408換上了顯示效果更佳的10吋3D數位儀表板Carture 車勢文化 ・ 13 小時前 ・ 發表留言
頑固、情懷 可以對抗趨勢？ 從高市早苗與豐田章男看日本汽車產業
放眼日本，有兩位指標性人物正以近乎「頑固」姿態守護著日本傳統與尊嚴，分別是高市早苗與豐田章男。高市早苗是日本新任首相，更是第一位女性首相。豐田章男是日本第一，也是世界第一的豐田汽車集團掌權者。除了位高權重，兩位都是眾所皆知的愛車人。在充滿冰冷數據、殘酷挑戰的世界裡，向來不被重視的感性與溫度可以帶領日本汽車過關斬將？Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 3
福特將為百萬元電動車導入Level 3自駕輔助！Ford：預計2028年上路
曾經豪言要在2021年直攻Level 4全自動駕駛的Ford，如今終於對外公布更務實的自動化時程。福特正式宣布，將於2028年推出具備「免握方向盤、免看路況」能力的Level 3自駕輔助系統，並首度導入在全新Universal Electric Vehicle平台的電動車上，目標車價約為3萬美元，約新台幣百萬元等級。地球黃金線 ・ 1 天前 ・ 發表留言
小車在台灣還有市場嗎？面對滿街跑的SUV，為什麼還會買小車？feat.Suzuki Ignis
剛出社會的你會選擇什麼車呢？是直上Dream Car還是一車抵十年的休旅車，或是經濟實惠的小型車。 本集節目來聊聊小車的優缺點、目前在台灣的狀況，以及為什麼會漸漸的式微。《原文詳見：CARTURE 車勢文化》Carture 車勢文化 ・ 18 小時前 ・ 發表留言
華麗退場後，我們看見的是夢想還是價目表？從 2026 台北車展看全球移動浪潮與在地文化
隨著 2026 台北新車暨新能源車大展在世貿一館落下帷幕，那股由閃光燈、低音音響與合約書成交聲交織而成的熱氣，似乎還殘留在信義區的空氣中。對於許多剛拿到新車訂單、正滿心期待交車的準車主來說，這是一場成功的盛會；但對於長期觀察汽車產業脈動、看過無數國際展會的媒體從業者而言，這場在世貿一館舉辦的展覽，更像是一面巨大的鏡子，映照出台灣汽車市場在全球大環境變遷下的種種態勢。2GameSome ・ 1 天前 ・ 1
普利司通日本率先推出豪華SUV 專用胎ALENZA LX200，噪音降低16%，濕地煞車縮短15%
普利司通（Bridgestone）將於 2026 年 2 月起在日本市場逐步推出高階 SUV 專用輪胎「ALENZA LX200」。該輪胎將提供 23 種尺寸，從 175/80R16 91S 到 235/50R21 101W不等。根據輪胎標籤系統，ALENZA LX200 的滾動阻力係數達到 AA 至 A 級，濕地抓地力也達到「A」級。與前代ALENZA LX100 相比，其噪音降低16%，濕地煞車距離縮短15%，滾動阻力係數降低18%，在舒適性、駕駛性能和環保性之間實現了平衡。汽車日報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
愛玩車／全新外觀與電動化升級 寶獅408改款亮相
愛玩車／全新外觀與電動化升級 寶獅408改款亮相EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 發表留言
頭份清晨街頭驚傳槍響！轎車遭攔截開槍駕駛腳踝中彈送醫
苗栗縣頭份市下公園，今（12）日清晨驚傳槍響。一輛豐田轎車當街被一輛馬自達休旅車攔截，休旅車駕駛跳下車，移動到轎車副駕駛座方位，朝轎車射擊至少2槍後棄車逃逸，轎車男性駕駛腳部中彈就醫，等候開刀，警方也在場。轄區頭份警方調查，中彈受傷的轎車駕駛男性為23歲黎姓男子，自行到頭份為恭醫院就醫，另查出該槍擊自由時報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
730 萬限額 30 台！Range Rover Sport SV Carbon 發表上市！
Range Rover 宣布導入 2026 年式 Range Rover Sport SV Carbon，並正式啟動預接單作業，全台配額限量 30 輛，建議售價新台幣 730 萬元起，首波預購車主另享選配價 381,000 元的碳纖維陶瓷矩陣煞車系統免費升級購車禮遇。GOCHOICE購車趣 ・ 1 天前 ・ 發表留言
台中機場公運 雙線運量創新高
台中市政府交通局表示，機場聯外重點路線去年表現亮眼，其中333路線12月全線運量達1萬9,425人次，旅運量創新高，顯見市區與機場間的大眾運輸需求激增，新的一年隨著國際航線版圖拓展，機場聯外公車服務將持續提供旅客便捷、多元的接駁選擇。交通局長葉昭甫表示，市府大力開發台中機場國際航線，航點日益增多，交通局依航班特性優化公車班次與路網配置，繼提供156、162、302、500等路線公車串聯轉運節點，也與觀光旅遊局、交通部民航局台中航空站合作，盤點航空公司與在地觀光需求，陸續新闢679、555、333路機場快線與公車路線加強疏運。「民眾自台中機場搭車出發，30分鐘即可抵達朝馬、捷運文華高中站」，葉昭甫指出，333路與機場快線（555路）為串聯市區與機場的重要幹線，站點行經台中車 ...台灣新生報 ・ 1 天前 ・ 發表留言
自撞側翻、逆向衝撞 合歡山追雪"撞"況多!
中部中心／黃毓倫、林韋志、張家維 南投報導合歡山下雪，不少人趁週末上山賞雪，除了造成逆向亂象，還陸續傳出車禍。一輛黑色轎車，下山時疑似因為天色昏暗，駕駛不慎自撞護欄，導致車輛側翻；另外還有一輛白色休旅車，也是在下山路段，失控衝向對向，連撞兩輛車！聲源：民眾：「就是這個彎，一出去就看到那個人，不知道發生什麼事情。」民眾開車上山，才剛過彎，對向衝來一輛白色休旅車，一連撞了兩輛車才停下。車禍就發生在南投仁愛鄉，台14甲線17公里處，10日中午，一輛白色休旅車準備下山，開著開著卻失控衝撞對向，肇事者自己也受傷送醫。仁愛分局第一組組長魏良哲：「蘇姓民眾駕駛自小客車，武嶺往霧社方向行駛，行經該路段時，因身體不適，昏眩而撞向對向車道，該車駕駛擦挫傷送醫。」一輛轎車下山途中，自撞護欄側翻。（圖／民視新聞）天冷下雪，不少人到合歡山武嶺賞雪，但追雪不僅導致逆向亂象，甚至還陸續傳出車禍。撞護欄翻車10日晚上，也有一輛轎車下車途中，自撞護欄翻車。埔里交通小隊代理小隊長陳裕豪：「45歲林姓男子駕駛自小客車，搭載乘客一名，沿台14線66.5公里處，仁愛鄉往埔里鎮方向，疑似因天色昏暗，不慎自撞路肩護欄，致車輛側翻事故。」民眾衝合歡山追雪，頻傳亂象與交通事故。（圖／民視新聞）所幸現場無人員受傷，而駕駛也沒有酒駕或毒駕，疑似天色昏暗駕駛不慎撞上護欄。這幾天追雪車輛多，警方呼籲民眾行駛山區，過彎及下山路段要特別當天，才不會還沒賞到雪，發生車禍，敗興而歸。原文出處：自撞側翻、逆向衝撞 合歡山追雪「撞」況多！ 更多民視新聞報導（有影）這次白的不是羊咩咩! 南投清境睽違近10年雪花紛飛急凍五度！今年首波寒流達標 今晚輻射冷卻更凍低溫催開花! 信義梅花綻放7成 遊客:宛如下雪民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
Volkswagen ID. Polo揭曉全新世代座艙設計！實體按鍵回歸、復古情懷融入未來
Volkswagen正式首度對外揭曉全新ID. Polo的內裝設計，同時也宣告品牌新一代座艙世代的到來，作為未來ID.電動車系的設計起點，ID. Polo不僅是一款全新電動小型掀背車，更肩負著為Volkswagen電動車內裝「重新定錨」的關鍵角色，這套全新座艙架構以大量消費者回饋為基礎，核心訴求在於回歸直覺、清晰與高品質，並重新引入長期被用戶期待的實體按鍵配置。地球黃金線 ・ 1 天前 ・ 發表留言
愛玩車／豐田「中置引擎驚喜」揭幕 引爆汽車界話題
愛玩車／豐田「中置引擎驚喜」揭幕 引爆汽車界話題EBC東森新聞 ・ 2 小時前 ・ 發表留言
台灣市場獨特性讓福斯總裁驚訝？！結合AI推全新用車服務？【Yahoo汽車名人堂】
完整版請看：https://youtu.be/0X2QNyI3D8Y 🚗 Hot Topics 00:00｜展望明年：福斯延續性能車款 00:11｜全新T-Roc預計2026年中登台 02:27｜總裁全球觀察分析 台灣市場差異性 04:25｜台灣市場獨特性：Tiguan為最暢銷車款 04:56｜總裁如何看待AI 未來汽車產業導入與應用？ 05:11｜透過大數據 打造客製化用車體驗 11:29｜迎接電動車時代 台灣還有哪些進步空間？ [更多詳細資訊] 🚘 看更多👉最新上架汽車車款 🏍️ 看更多👉最新上架機車車款 🚙 看更多👉熱門新車排行 🔌 看更多👉電動車與油電車Yahoo奇摩汽車機車影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
肉沒夾好釀擦撞? 男子連環撞9汽車.1重機 被抓包根本酒駕
社會中心／王毓珺 劉毓琦 台北報導因為便當的肉，釀成連環撞車禍！今天（11日）下午，在台北市士林區，有輛小貨車，突然失控連環撞上停在路邊的9輛汽車跟一部重機，肇事駕駛還一度受困在車內，所幸只有手腳擦挫傷，他供稱自己邊開車邊吃便當，因為肉沒夾好才釀禍，而且午休時間還有喝藥酒，當場被依法送辦。大馬路上，一輛小貨車，突然往右失控偏移，下一刻，碰碰碰，就像保齡球一樣，小貨車連環撞上停在路邊9輛汽車跟一部重型機車。肇事的小貨車，整輛翻覆，車上載的物品，散落一地，遭撞的車輛，左側板金全毀，後車箱破裂，車頭凹陷變形，情況慘不忍睹。民視記者王毓珺：「實際回到現場，可以看到地面上滿是車殼碎片，就連交通的標示桿也整根都被斷掉，可以想見當時的撞擊力道有多麼強大，而其中一名被波及的車主，就是曾經的市議員李慶元。」肉沒夾好釀擦撞? 男子連環撞9汽車.1重機 被抓包根本酒駕（圖／民視新聞）前議員李慶元：「我今天主要是停在這裡，到故宮去附近走走，結果中途就接到警方說，你的車子被撞了要我過來，結果我一看不得了，原來最難發生的事情，竟然發生在自己的身上。」事情發生在11號下午3點半多，至善路一段上，肇事的44歲張姓駕駛，一度受困車內，被救出後手腳輕微擦挫傷，供稱自己一邊開車一邊吃便當，因為肉沒夾好才釀禍，而且他開車上路前，還在工地喝藥酒，酒駕又一心多用開車肇事，讓被撞車主很無奈。肉沒夾好釀擦撞? 男子連環撞9汽車.1重機 被抓包根本酒駕（圖／民視新聞）前議員李慶元：「最遺憾的就是說，至少在兩個禮拜以內，這個娃娃車就沒辦法再（開），每個早上跟傍晚都要接送兩個孫子，現在必須要去借車，所以非常的麻煩。」士林交通分隊小隊長 吳政豪：「(駕駛)未就醫，經檢測(酒測值)0.13，依法移送，肇事原因釐清中。」所幸這起連環撞沒有人員傷亡，但該賠的車、該負的刑責都跑不掉，這一塊肉、一瓶酒代價恐怕不小。原文出處：酒駕男連環撞 9汽車.1重機遭撞爛 辯稱邊開車邊吃便當 肉沒夾好釀擦撞？ 更多民視新聞報導館長毀滅爆料未平息…勞工局：接獲申訴調查中！桃園汽車連環撞機車釀6人傷 駕駛：腳卡住踩不了煞車碰!彰化4車連環撞 肇事駕駛酒測0.25毫克當場法辦民視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言
北市士林酒駕車禍！ 小貨車失控衝撞波及路邊10車
台北市 / 綜合報導 台北市士林區昨(11)日下午發生酒駕車禍！一名小貨車駕駛供稱自己邊開車變吃便當，沒想到車愈開愈偏，就這樣撞上路邊停放的9輛轎車以及1輛大型重機，其中前台北市議員李慶元的愛車也慘遭波及！經過警方酒測，肇事駕駛才承認自己先前有喝酒，以為酒退了才上路，沒想到闖下大禍。監視器拍下，一輛小貨車開在路上，越開越偏，下一秒更直接往路邊停放的車輛直直撞，這一撞就波及9輛轎車以及1輛重機。銀色轎車首當其衝，車頭全毀就連旁邊號誌牌，都被連根拔起。肇事的小貨車，也側翻都在地上，車斗上貨物全都散落一地，事發就在11號下午3點多，台北市士林區至善路一段。前台北市議員李慶元：「因為每天要載兩個(小孩)，呵呵呵。」一邊搶救車內物品一邊苦笑，前台北市議員李慶元的愛車，也在車禍當中被波及。前台北市議員李慶元：「整個被撞出了一個停車格，我就在它的上一個停車格，所以我(車被撞)的力道，被撞出了大概2至3個停車格，然後再撞到前面。」車身板金，被撞出好幾個大洞，停在停車格卻無端遭撞，初步了解，小貨車內沒有毒品等違禁品，肇事的張姓駕駛供稱是在車上，邊開車邊吃便當才會肇禍，不過事發之後他坐在路邊看起來精神有些恍惚，原來他疑似酒後上路。台北市交通警察大隊士林分隊小隊長吳政豪：「駕駛張男手腳擦挫傷，未就醫，經檢測，酒測值0.13，依法移送。」根據了解，張姓駕駛在家中喝了一些藥酒，認為已經酒退才開車出門，而這已經不是他第一次酒駕，警方偵訊後依公共危險罪嫌將他移送偵辦。 原始連結華視影音 ・ 1 天前 ・ 發表留言