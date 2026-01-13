彰化休旅車閃車急煞失控甩尾 台中轎車過彎撞4車

中部中心 / 中部綜合報導

國道高速公路南下彰化埤頭路段，出現驚險畫面，一輛休旅車突然緊急煞車，為了閃避前車，整輛車失控甩尾，衝到外側路肩後停下，還好沒有波及後方車輛。而台中河南路出現一輛轎車疑似飆速，導致過彎失控，最後撞上路邊汽機車以及店家招牌才停下來，警方對駕駛酒測沒有酒駕，正在釐清肇事原因。





轎車過彎失控打滑撞上路邊轎車和摩托車 場面驚險

轎車過彎失控打滑 撞上路邊轎車和摩托車 場面驚險。（圖／翻攝畫面）





台中河南路上，一輛黑色轎車高速行駛，來到過彎處，車輛疑似甩尾，發出震震刺耳磨地聲響，結果慘了，砰的一聲，轎車噴撞停在路邊的白色轎車，把車輛後方撞的稀巴爛，路口監視器還原，車輛車速挺快的，疑似沒有減速一路狂飆，來到轉彎去，整輛車失控撞了一輛轎車三部機車，還波及店家招牌設備

轎車過彎失控打滑撞上路邊轎車和摩托車 場面驚險

國道發生驚險車禍 一輛休旅車失控自撞甩尾從內側車道衝到路肩。（圖／翻攝畫面）





另一起驚險意外，發生在國道一號南下彰化埤頭路段，一輛黑色休旅車疑似發現前車急煞亮起紅燈，怕追撞急轉方向盤閃車，結果整輛車失控，從內側一路甩尾繞半圈，衝到路肩才停下來。目擊駕駛說，當時開車從台北一路到屏東，車上還載著媽媽，但開到彰化路段，對方車輛突然衝出來，還在眼前上演失控甩尾，但幸運的是，過程沒有車輛被撞到。所幸這起國道失控自撞，沒有波及高速行駛的其他車輛，當事車主也沒有報案，驚險一瞬間，已經把駕駛嚇壞。





