彰化伯立歐家園首期工程落成

伯立歐家園第一期工程10日舉行落成感恩禮拜。(記者吳東興攝)

記者吳東興∕彰化報導

社團法人彰化縣喜樂小兒麻痺協會歷經十四年的堅持與漫長的募款奔走，身障朋友引頸期盼的「伯立歐家園」第一期工程十日舉行落成感恩禮拜。現場不只有完工的歡欣，更承載著讓身障者安心養老的莊重責任。

縣長王惠美表示，很感謝陳忠盛董事長為成立伯立歐家園打拚了十四年，也謝謝所有慷慨解囊的善心人士與團體，成就如此好事。

陳忠盛也拜託社會大眾繼續支持伯立歐家園第二期工程。