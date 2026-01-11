彰化伯立歐家園14年築夢成真 一期落成入厝

【記者林玉芬/彰化報導】彰化竹塘鄉社團法人彰化縣喜樂小兒麻痺協會成立已逾20年，歷經14年的堅持與漫長的募款奔走，「伯立歐家園」第一期工程10日舉行落成感恩禮拜。



縣長王惠美、伯立歐長照創辦人暨董事長陳忠盛、伯立歐顧問團創團長也是飛絡力電子公司總經理楊奕強等人與會，活動以「感恩家成．再創二期」為核心，象徵家園主體雖已落成，但為身障者打造更完善的照顧空間，以及全方位就業與職訓的使命，才正要開始。

王惠美表示，陳忠盛董事長為成立伯立歐家園，打拚14年，從擔任立委時期，看到陳董事長為了伯立歐家園，舉辦募款活動，讓身心障礙者有終老的地方。直到擔任縣長時，瞭解到還有很大的資金缺口，因此邀請縣內藝術家捐畫，資助伯立歐家園，感謝所有藝術家的慷慨解囊，也要謝謝扶輪社、獅子會、同濟會以及眾多慈善會，每年辦理多場募款餐會，顧問團楊奕強創團長帶領著顧問團團員共襄盛舉，透過善的集合，讓造價1億8千多萬元的建設在今天順利落成。

王惠美表示，彰化縣65歲以上人口占全縣總人口數已達2成，伯立歐家園落成後，對於彰化西南角的鄉親將是一大福音。未來，除了日照中心可以服務30人，以及住宿型可以服務54人，另外還有庇護工場等，讓伯立歐的家人們在這裡有個屬於自己的家。目前還不足約二千萬元的資金缺口，希望大家繼續支持伯立歐，圓滿第二期工程，造福更多人。

陳忠盛表示，伯立歐家園第一期工程如期落成，未來將提供給更多年老孤苦無依的重度身障者、失智與失能長者，在伯立歐家園安享晚年，也拜託社會大眾繼續支持伯立歐家園第二期工程。

伯立歐家園第一期總建設經費1.8億元，尚有2,482萬元的資金缺口，今日活動有多位企業家與藝術家率先響應，帶頭填補缺口，秀育企業梁徽彬董事長捐款500萬元；藝術家卓麗秋師生聯展捐出100萬元；童建智捐贈100萬；社團法人彰化縣信德慈善會捐款10萬元；樂麥咖啡認養10萬元的護理床。每份心意將在家園永久留名，成為守護身障者的力量。

「感恩家成」是第一步，「再創二期」則緊接而來的願景。伯立歐家園第二期計畫將包含「庇護工場」及「身心障礙職業重建中心」，提供身障夥伴穩定的就業環境與技能培訓，不只能安心養老，更能發揮所長、與社會共融。