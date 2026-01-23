彰化伯過馬路被撞飛 女團主跪地CPR救不回

彰化縣社頭鄉員集路車禍。翻攝自員林市民生里里長蕭上筆臉書



彰化社頭鄉22日下午發生重大車禍，一名約77歲老伯疑在買完東西後，穿越社頭鄉員集路二段馬路時，與一輛機車碰撞，老伯當場噴飛倒地，路過女團購主上前CPR搶救，里長也到場幫忙指揮交通。經送醫老伯仍宣告不治，25歲機車騎士則擦傷無生命危險，詳細事故原因仍待警方調查釐清。

彰化縣消防局在昨天（1/22）傍晚5點42分獲報，社頭鄉員集路二段有一台機車與行人車禍事故，25歲男性機車騎士和77歲男性行人都受傷，消防局立即出動救護車2輛，消防人員4人。

救護人員到場時，77歲男性現場OHCA、右小腿撕裂傷，已有民眾實施CPR，緊急送往員榮醫院救治。25歲男性騎士意識清醒，嘴唇撕裂傷、肢體擦傷，但無法回答剛剛發生何事，處置後送往員生醫院救護。院方證實77歲男子經急救不治，機車男騎士生命無礙。

田中警分局說明，該事故肇事原因將進一步調查釐清，並呼籲道路上行人應遵守道路規定或號誌指示，汽機車駕駛務必專注並隨時注意周遭狀況，以確保行車安全。

彰化縣社頭鄉員集路車禍，民眾為傷者急救。讀者提供

