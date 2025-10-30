彰化伸港小姊妹遭休旅車撞亡 肇事翁獲輕判1年2月

彰化伸港鄉去年2月發生重大車禍，74歲蕭姓老翁無照駕駛休旅車，超速撞上走在斑馬線上的陳姓3姊弟，導致10歲姊姊與9歲妹妹重傷命危，經過長期搶救後相繼離世。彰化地院近日審結，認定蕭姓老翁超速行駛且未禮讓行人，依過失致死罪判處1年2月徒刑，全案仍可上訴。

去年2月發生在彰化伸港的重大車禍，74歲蕭姓老翁無照駕駛休旅車，超速撞上走在斑馬線上的陳姓3姊弟，導致10歲姊姊與9歲妹妹重傷命危不治，法院依過失致死罪判處肇事的蕭姓老翁1年2月徒刑。（圖／彰基提供）

回顧案件發生經過，2024年2月22日傍晚6時許，陳姓3姊弟放學走在行人穿越道時，遭蕭姓老翁駕駛休旅車直接撞上。陳姓弟弟僅受輕傷，但10歲姊姊與9歲妹妹當場無生命跡象，分別被送往彰化秀傳醫院及彰基醫院急救。姊姊經歷197天搶救，於2024年9月5日因神經衰竭離世；而妹妹則在重度昏迷251天後，於2024年10月29日晚間不治。

廣告 廣告

案件審理期間，蕭姓老翁雖坦承無照肇事，但矢口否認有過失致死犯行。他辯稱當時路口是綠燈，自己沒有超速，因為被分隔島的樹木阻擋視線，到路口才發現3姊弟闖紅燈，來不及反應才發生碰撞。

然而，檢警檢視路人提供的行車影像，發現蕭姓老翁的車輛，從停止線前的號誌桿行駛至道路右側第3根行穿線上的時間僅1秒，兩點距離為15.5公尺，計算後判定該車時速約為77.264公里，明顯超過該路段70公里的速限。

法院勘驗路口照片後認為，肇事路口無遮蔽物且有夜間照明，路口的分隔島也沒有樹叢等足以遮蔽視線之物。加上蕭姓老翁駕駛的是休旅車，視野應比一般車輛更好，認定未注意車前狀況。法官強調，基於「行人穿越道」的優先性與必要性，即使行人不依號誌指示違規通行，汽車駕駛人也應該停車禮讓。

法院審酌蕭姓老翁未遵守交通規則，又未禮讓行人，導致姊妹慘死，事後又否認犯行，至今仍未與被害人家屬達成和解並彌補損害。考量蕭姓老翁過失情節、前科素行、家庭及經濟等一切情狀後，依過失致死罪判處1年2月徒刑。

延伸閱讀

新店2層樓樣品屋傳火警 無人受困、火燒30分鐘撲滅

影/中打瓦解詐團！贓款藏交通錐「死轉手」 26人財損111萬

五股大貨車「路面高低差」橫卡路中 上班尖峰交通癱瘓