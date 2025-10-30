彰化伸港小姊妹遭撞不治 74歲無照翁判刑1年2月
彰化縣 / 林禎倚 綜合報導
彰化縣伸港鄉的陳姓3姊弟，去(2024)年2月22日傍晚穿越行人穿越道時，遭74歲蕭姓男子超速撞飛，造成2死1傷，10歲姊姊及9歲妹妹不治身亡。彰院今(30)日公布判決書，法官審理後認定，蕭男無照駕駛、超速且未禮讓行人，依過失致死罪判處有期徒刑1年2個月，仍可上訴。
事故發生於去年2月22日傍晚6時許，蕭男駕車行經伸港美港路與建國路口時，未注意而撞上走在行人穿越道上的陳姓3姊弟，3人遭撞飛在地，姊姊頭部重創送醫，於同年9月5日不治；妹妹則有雙側硬腦膜下出血等情形，於同年10月29日逝世，弟弟則僅受輕傷。
審理期間，蕭男稱未看見被害人，等到發現時被害人已在車前，辯稱當時被分隔島的樹木遮掩，否認有過失。而法院調閱行車紀錄器及現場勘驗後認定，蕭男時速高達77.264公里，超過70公里速限，路口照明良好、分隔島並無樹叢遮擋視線，應能及時發現行人並減速或停車。
法官認為，汽車行近行人穿越道若遇行人，無論有無人員及號誌指示，均應暫停讓行人先過，且駕駛應注意車前情形，蕭男應注意而未注意，確實有過失。
法院考量蕭姓男子符合自首條件，依刑法規定減輕其刑，一審依其未領有駕駛執照駕車，行近行人穿越道不依規定讓行人優先通行，而犯過失致人於死罪，處有期徒刑1年2月，可上訴。
更多華視新聞報導
無照撞死少年前「擦撞單車」 家屬控開單放人 警：調查中
台南無照撞死人案外案 車主欠債「抵押車輛」遭亂飆
中秋連假首日台南無照「撞」況多 轎車撞桿.騎士墜谷
其他人也在看
扮鬼嚇人? 警尋獲中山隧道"扮鬼女" 將依社維法偵辦
社會中心／李世宸、曾宸洛、陳崇翰 基隆報導昨天為您報導過，基隆中山隧道有人扮鬼，嚇壞用路人，導致目擊者拍照後，後續心神不寧隔天還摔車。警方獲報展開調查，找到三位當事人，儘管他們表示是為了萬聖節拍片，但警方後續仍會依社維法和交通違規，加以開罰。而當事民眾則說，確定是人，比較能放心了。基隆市中山隧道這幾天聲名大噪，因為有民眾路過親眼目睹並拍下一名長髮披肩女子，身穿黑色上衣黑色喇叭褲，一副女鬼裝扮讓他嚇傻。在車來車往的隧道內，裝神弄鬼，根本是危險行為，警方展開調查。確實不是什麼女鬼，監視器畫面拍下，白色轎車停在隧道內，讓女鬼下車，女鬼走了一段路後就站在原地，之後再從從容容的開車過來載鬼上車，就在這過程間嚇到用路人。原來，這三人是要拍片，跑到隧道內取景。女鬼也會上下車？基隆中山隧道女鬼案真相大白，原來是真人在拍萬聖節影片。（圖／民視新聞）基隆港警總隊新碼頭中隊長江順志：「已通知當事人製作筆錄，並依社會秩序維護法偵辦，另違規停車部分，將依道路交通管理處罰條例，製單舉發。」警方陸續通知江姓駕駛，23歲岩姓女子以及26歲李姓男子到案說明，將開出罰單。真相大白後，讓當初撞見"女鬼"的議員助理賴先生，終於放下一顆心。因為當下心裡發毛，隔天還摔車受傷，甚至得到廟裡拜拜求平安。當事人賴先生：「還是希望說未來，不管是拍片也好，或是說要拍照也好，當事人賴先生，警示方面應該要再多加留意，我覺得這樣會比較好。」女鬼也會上下車？基隆中山隧道女鬼案真相大白，原來是真人在拍萬聖節影片。（圖／民視新聞）基隆市議員（民）施偉政：「我的助理騎車過來，看到他臉色蒼白心神不寧，我就問他怎麼回事，他說他在隧道遇到鬼，基隆的確是有非常多獨特魅力，但是希望大家在做拍攝錄影，除了經過申請以外，也要遵守善良風俗，或者是最基本的要在兩側，要有一點明示。」萬聖節應景拍鬼片，不是不行，但也得注意拍攝地點，，千萬別在不適當的場合扮鬼嚇人以身試法，以免受罰。原文出處：基隆中山隧道有女鬼？ 警尋獲「當事鬼」揭真相 更多民視新聞報導家庭糾紛演變警民衝突 高雄警拔槍警戒將2人送辦扮鬼嚇人? 基隆中山隧道疑民眾扮鬼 行經駕駛嚇壞基隆市中山隧道長髮女鬼站在隧道旁 照片po上網引發關注民視影音 ・ 3 小時前
婦人被騙6千多萬 第14次領1千多萬被行員擋下
南部中心／洪明生、陳姵妡 屏東報導詐騙集團手段層出不窮，屏東有位張姓被害人，因為免費贈書活動，而加入詐騙投資群組，連續被剝皮13次，一共被騙走六千多萬，直到第14次他又到銀行要領一千多萬時，被銀行行員給擋了下來。屏東有位張姓被害人，因為免費贈書活動，而加入詐騙投資群組，連續被剝皮13次。（圖／民視新聞）警方vs.詐騙車手：「你剛一直在跟詐騙集團聯絡對不對，拍照回傳，你來收幾次了 ，你不知道嗎。」警方發現詐騙集團現身，馬上一湧而上，將車手逮捕。這名詐騙車手，依照詐團吩咐，前來銀行收取款項，光是收款，就被收了13次，第14次上門時，因為要收走一千多萬做投資，銀行發現苗頭不對而報警，成功攔阻，但張姓被害人在這之前，就已經被騙超過六千萬，詐騙導火線，居然是免費贈書活動。屏東縣刑警大隊大隊長葉士傑：「名人贈書活動，詐騙集團就把它引導進去，詐騙的LINE群組裡面，被害人看到她一個獲利狀況，所以她就持續將錢，繼續投入給詐騙集團。」東港新光銀行副理高屏馨：「我們請客人提供房地的買賣證明，客人提供不出來，然後也成功攔阻了1460萬，可是其中被害人沒有醒，配合警察抓車手，然後提領1200萬，所以我們總共攔阻2000多萬。」屏東有位張姓被害人，因為免費贈書活動，而加入詐騙投資群組，連續被剝皮13次。（圖／民視新聞）詐騙集團手法層出不窮，小到買書貨到付款，到群組投資詐騙，幾乎無所不在，現在屏東警方，跨域結盟，集結金融機構、以及當地信仰中心，一起替民眾把關。其他被詐騙過民眾黃先生：「其實他們詐騙集團都互通，他騙了我兩本書後，連續每天都有包裹到我家去。」屏東縣刑警大隊大隊長葉士傑：「發現異樣之後金融機構，配合警方作車手的誘捕，最後把嫌犯逮捕到案。」11月全民普發現金政策開跑，警方擔心又有民眾不慎被騙，連手異業結合阻詐，要避免詐騙集團猖狂，保護民眾身家財產。原文出處：屏東婦人已經被騙6千多萬 第14次領1千多萬被 更多民視新聞報導網戀陷阱！2大叔險遭詐 警銀聯手識破人頭帳戶私大生進半導體業卻被同事當面「戰學歷」 她反問一句全場無語好自卑東南亞「高薪工作」變噩夢！外交部籲國人別再被騙 公布4國緊急聯絡電話民視影音 ・ 4 小時前
明年65歲才能領年金 勞保退休制度必須懂
不少勞工提前退休享受生活，平均61.2歲退休，低於年金請領年齡(圖/xframe)卡優新聞網 ・ 1 天前
百歲人瑞台灣5749人創新高 最年長122歲也創紀錄
衛生福利部社會及家庭署在今天「九九重陽節」公布，台灣百歲人瑞數再創新高，至8月29日共有5749人，最高壽者為122歲也創新高，金鎖片採購金額也達新台幣7699萬。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
蝦皮無人店被盯上! 離譜竊賊偷搬大型繳費機
生活中心／李世宸、莊柏驊、黃兆康 新竹-新北報導怎麼會有人偷走整台蝦皮繳費機？新竹縣就發生這樣的離譜竊案，竊賊將無人店面的整台蝦皮智取機都偷走，更一路偷車，將機器載往8公里外的新豐海邊破壞後，將裡頭現金拿走，警方靠監視器抽絲剝間，最後還是將兩名嫌犯逮捕到案！頭戴安全帽兩名男子滿頭大汗，把大型蝦皮繳費機推上小貨車，機器還一度滑落。「竊賊。」繳費機重達百公斤，施力角度也不好搬，兩人吃力地推，但也越看越不像蝦皮員工，原來根本是竊賊，趁深夜偷走機台，民眾直呼太離譜了。民眾：「這件事情當然很誇張真的是，因為他怎麼搬才厲害，現在有加了那個鎖啊，對啊所以應該是都有在防啊，把整個機台拿走，好像也是滿誇張的。」蝦皮大型繳費機遭竊，警方起出做案工具。（圖／警方提供）民視記者李世宸：「無人店自動化管理，讓很多用戶都覺得方便，但這空間也讓犯嫌，有了可趁之機。」蝦皮8月間，共有兩間店陸續遭竊，分別是新豐泰安店、湖口仁愛店，，連轄區新湖分局都形容，這是全台首例蝦皮智取機竊案，警方調閱監視器，鎖定49歲馬姓男子以及45歲歐姓男子，他們一路偷車逃逸，包括偷東西的小貨車和逃逸車輛都是偷來的，最後發現機台竟被丟棄在八公里外的新豐海邊，兩人也雙雙落網。蝦皮大型繳費機就這樣被敲開破壞，遺棄在新竹海邊，警方循線起出，成為犯案鐵證。（圖／警方提供）新竹縣新湖分局副分局長林瑞枋：「拘提馬嫌及歐嫌兩人到案，查扣作案工具一批，及毒品等證物，全案依違反刑法加重竊盜罪，及毒品危害防制條例罪嫌，移送地檢署偵辦。」警方陸續起出做案工具，大膽手法讓員警也直搖頭，感嘆為了偷錢，還得大費周章、把整台機器都每搬走！原文出處：這也偷！ 2賊搬走「蝦皮百公斤繳費機」 一路偷車逃 更多民視新聞報導「北教大王力宏」爆偷吃劈腿12女！校方回應了恐成生化武器！吳思瑤驚曝「淘寶肉可躲避入關防線」 籲政府推禁令中國電商肉製品竟能直接輸台？郵務員人心惶惶 中華郵政回應了民視影音 ・ 1 天前
首例！蝦皮智取店收銀機台被拆 2嫌搬上貨車偷走｜#鏡新聞
許多民眾會報無人看管的智取店取包裹，但是新竹縣一間智取店，8月時收銀機台卻不翼而飛，警方接獲通報調閱監視器發現是有兩名男子開來貨車，把收銀機台給載走，並載到海邊撬開取走現金，警方六天之後陸續抓到兩名嫌犯。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前
美濃大峽谷案 前議員助理經手上千萬 丈夫"喝農藥"拒訊問
南部中心／綜合報導檢調偵辦美濃大峽谷案，27日第三度到前議員助理石麗君的家中搜索，檢調懷疑，光是石麗君與地主巫姓夫婿，經手的金流就超過千萬，但搜索過程巫姓男子卻趁機喝下不明液體，拒絕接受訊問，雖然緊急送醫，仍在醫院觀察治療，而石麗君也由法官裁定羈押禁見。檢調27日再度搜索前議員助理石麗君住家，並向法院聲押禁見獲准。（圖／翻攝畫面）檢調持續偵辦美濃大峽谷，要追出幕後藏鏡人，27日再度到前議員助理石麗君的家中搜索，但石麗君的丈夫、也就是峽谷的地主巫姓男子，卻趁檢調不注意，疑似在頂樓喝下不明液體，同住的親友說不清楚當時狀況，但據了解，檢調在搜索告一段落時，要將巫姓男子及石麗君一起帶回去訊問，巫姓男子向調查員聲稱，怕回不來，要去頂樓鴿舍餵鴿子，調查人員看他前面都很配合，答應要求，沒想到10多分鐘後，巫姓男子回來，衣領間出現不明綠色液體，他聲稱喝了不明液體，當場嚇壞調查人員。石麗君的巫姓夫婿，是美濃成功段地主，涉及盜挖及傾倒廢土等案。（圖／民視新聞）巫姓男子兒子說：「一個叫檢察官的他跟我說，叫我去醫院幫我爸爸簽名，然後我第一時間我就趕去醫院嘛。」當天也在家的巫姓男子兒子，看著媽媽石麗君被調查員帶走，而自己也趕緊跟著到醫院，關心爸爸的狀況，巫姓男子兒子表示，「有打鎮定劑，然後他還有插管，所以他有沒有清醒我是不知道，但我在叫他的時候，他是眼睛會微微地動，意識狀況就不方便說太多了。」調查人員發現巫姓男子不對勁，詢問才知他喝了不明液體。（圖／AI示意）知情人士懷疑，巫姓男子的舉動是在向幕後藏鏡人表忠，自己會嚴守秘密，但檢調持續勾稽相關金流，發現光石麗君與巫姓男子經手金額就超過千萬，訊後針對石麗君向法院聲請羈押禁見獲准，橋頭地檢署襄閱主任檢察官顏郁山表示，「檢察官訊問後認被告石某，涉犯廢棄物清理法等罪嫌重大，向法院聲請羈押禁見獲准，本署已密集強勢查緝環保犯罪，已羈押被告19人，扣押重型開挖機具砂石車共38台，查扣現金2000餘萬元。」當初跟著國民黨立委柯志恩一起勘查大峽谷，痛批濫挖濫倒，沒想到她就是大峽谷的地主，檢調持續溯源，要揪出整個犯罪結構。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》關心您：勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。※ 安心專線：1925（依舊愛我）※ 張老師專線：1980※ 生命線專線：1995※ 反霸凌專線：0800-200-885原文出處：美濃大峽谷案！前議員助理經手上千萬 丈夫「喝農藥」拒訊問緊急送醫 更多民視新聞報導不爽除夕夜被開罰單 嘴秋哥街頭見女警飆罵「破麻」結果完蛋了快訊／新莊死亡車禍！ 騎士擦撞路緣再撞燈桿殞命男子攜瓦斯桶到三立電視台外又點燃煙火「揚言自焚」 警消急灑水壓制送辦民視影音 ・ 22 小時前
大麻軟糖藏行李闖關！男子遭X光機揭穿 雙手上銬被逮
桃園機場再傳旅客闖關攜帶大麻軟糖入境！從美返台的男子將大麻軟糖藏於行李中，企圖偷渡毒品，被海關人員識破，當場依現行犯逮捕上銬。面對鐵證如山的化驗結果，該男子啞口無言。海巡署副隊長何烜丞表示，近期因應「非洲豬瘟」疫情，海關嚴加查緝下，藏匿行李中的違禁品無所遁形。我國去年查獲大麻高達「2493公斤」，實際吸食人口恐怕還有更多的黑數存在！TVBS新聞網 ・ 3 小時前
男嬰剛出生被丟潭子一處大排 外籍移工生母涉案
中部中心 / 中部綜合報導台中潭子區一處大排，今天有民眾發現一名男嬰遭人丟棄，趕緊通報警消人員到場。消防人員到場後，將男嬰從大排抱起，但已經沒了心跳，也發現男嬰身上有臍帶，研判嬰兒剛出生不久。轄區警方調閱監視器，發現是一名女移工凌晨所為，已將男嬰生母帶回，釐清動機。男嬰被發現的大排溝渠旁的水泥護欄 印有菩薩兩字。（圖／民視新聞）消防人員架著梯子，抱起被丟棄的男嬰，還用棉被裹著，但男嬰已經失去呼吸心跳，台中潭子區這處大排內，被民眾發現一名小男嬰遭到棄置，發現處的水泥護欄，還寫著"菩薩"兩個字！警方調閱監視器發現 涉案生母為菲律賓籍女移工。（圖／民視新聞）目擊者說，小男嬰被抱起時，身體還是紅潤的，但臍帶還沒斷。警方也是靠著蛛絲馬跡，研判小男嬰應該剛出生不久就被丟棄。事發大排深度約2米深，水流緩，警方循線調閱監視器追查，發現大排旁就是科技公司的女生宿舍，住著大批來台工作的女移工，因此範圍再縮小，追出國籍為菲律賓的生母涉案，凌晨4時多，摸黑把孩子丟了。溝渠大排出現男嬰遭到遺棄，讓附近民眾議論紛紛，警方先讓女移工到醫院就診檢查。由於嬰兒是生前落水或是死後落水？關乎男嬰母親，所犯的是殺人罪還是遺棄屍體罪，檢方將對嬰兒解剖，釐清確切死因。原文出處：台中潭子溝渠大排驚見男嬰臍帶未斷 抱起時已無呼吸心跳 更多民視新聞報導嘉義六腳鄉「圍牆旁驚見嬰屍」 印尼女移工疑產子棄嬰後消失無蹤嘉義六腳鄉發現女嬰屍! 疑印尼看護移工生產後遺棄最新！一男子於三立電視台外「抱瓦斯桶」！ 情緒激動揚言自焚民視影音 ・ 1 天前
等嘸代駕酒後移車！周孝安涉酒駕今遭起訴 經紀人無奈回應了
藝人周孝安驚傳10月25日凌晨4時許酒駕遭逮，據了解，他在大安區忠孝錢櫃前被巡邏員警攔查，酒測值達每公升0.28毫克，當場被依公共危險罪送辦。檢察官複訊後諭知無保請回；30日台北地檢署依法起訴周孝安，並聲請簡易判決處刑。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
水退一個月災民創傷壓力才開始！ 夫妻倆不敢閉眼「輪流守夜…」
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 馬太鞍堰塞湖溢流重創花蓮光復鄉，雖然洪水已經退去超過一個月，街道泥濘清除了，但災民心裡的創傷卻還在，門諾醫院壽豐分院啟動身心關懷，為災民送藥、諮商，就發現仍有人擔心睡得太沉，不敢吃安眠藥；還有名陳媽媽直呼「半夜根本睡不著，只能跟老公一人睡上半夜，一人睡下半夜，輪流顧著那片黑暗。」 陳媽媽回想那一夜的洪流，聲音仍在顫抖...匯流新聞網 ・ 1 天前
航警收賄放行走私9000條加熱菸品入境 拒菸聯盟籲衛福部「懸崖勒法」守住防線
桃園國際機場爆出航警貪瀆案件，航警局保安大隊一名陳姓警員涉嫌多次收賄，協助公務門信傳媒 ・ 1 天前
危險! 輕軌駕駛室遭雷射筆照射 警追查意外揪出毒蟲
社會中心／吳玟誼 洪國凱 新北報導新北淡水某處社區，有一名男子從高樓拿雷射筆，往一旁輕軌照射，還刻意對著"駕駛室"，嚴重影響公共安全，而且還已經照至少三次，捷運公司立刻報警，警方追查之下，發現他還是一名毒蟲，在住家搜出不少毒品，而他到案時供稱，只是因為一時好玩。輕軌列車往前開，突然有一束綠光照過來，那瞬間，痛得刺眼，閃閃閃閃不停，嚴重影響駕駛，捷運公司立刻報警。警方循線來到現場，果不其然，高樓層處，還真的有人拿雷射筆，明目張膽照呀照，看起來似乎在惡作劇。危險! 輕軌駕駛室遭雷射筆照射 警追查意外揪出毒蟲。（圖／民視新聞）事發在新北淡水紅樹林站到輕軌支線的竿蓁林站，捷運公司頻頻接到駕駛反應，9/10、9/15和10/5駕駛室都被雷射筆照射。如何犯案，就是像這樣從溫泉浴室，邊洗澡邊往下照，58歲的嫌犯到案後，供稱一時好玩，但這下可一點都不好玩了，因為他還被抓出是毒蟲。嫌犯狡兔有兩窟，在新莊和淡水都有租屋處，警方以車追人，來到新莊逮人，不僅在車上找到雷射筆，還在屋內找到毒品，連同女友也一起帶回。淡水社區住戶聽聞此事，也直搖頭，直呼他早就是社區頭痛人物。危險! 輕軌駕駛室遭雷射筆照射 警追查意外揪出毒蟲。（圖／民視新聞）捷運公司也強調，拿雷射筆照駕駛室，可能導致駕駛瞬間眩光，超級危險，男子白目行為，害人又害己。原文出處：亂射男！毒蟲拿雷射筆亂照輕軌駕駛室 供稱：一時好玩！ 更多民視新聞報導最新！一男子於三立電視台外「抱瓦斯桶」！ 情緒激動揚言自焚不爽除夕夜被開罰單 嘴秋哥街頭見女警飆罵「破麻」結果完蛋了快訊／新莊死亡車禍！ 騎士擦撞路緣再撞燈桿殞命民視影音 ・ 22 小時前
血液基金會遭控「打壓工會、刁難請假」 工會直衝勞動部抗議
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 血液基金會企業工會今（30）日前往勞動部前抗議，指控血液基金會違反和解協議、刁難工會幹部申請會務假；對此，血液基金會以聲明回應，強調「絕未苛扣或刁難工會幹部會務假」，一向遵守「工會法」規定，尊重工會運作，並稱對於外界的誤解深表遺憾，將會尊重裁決結果。 血液基金會企業工會是與多個勞團代表上午赴勞動部門口抗議，高喊「打壓...匯流新聞網 ・ 2 小時前
沒看錯！「海巡署查緝隊」桃機截獲大麻軟糖 運毒男下場曝光
海巡署偵防分署桃園查緝隊今年5月間接獲線報，獲悉曾姓男子涉嫌在美國購買含有第二級毒品四氫大麻酚、六氫大麻酚成分的軟糖，將搭乘機返台，即會同桃園警分局、關務署台北關於當月21日在桃園國際機場攔截，果然從曾嫌入境時攜帶的行李內，查獲1包含有二級毒品成分的大麻軟糖，偵訊後送辦，桃園地檢署近日偵結將曾男依運自由時報 ・ 4 小時前
百歲人瑞數5749人創新高 最年長122歲也創紀錄
（中央社記者曾以寧台北29日電）今天是九九重陽節，衛生福利部社會及家庭署表示，今年全國百歲人瑞數再創新高，至8月29日共有5749人，最高壽者為122歲也創新高，金鎖片採購金額也達新台幣7699萬。中央社 ・ 1 天前
「死轉手」躲查緝! 人頭帳戶簿卡藏草叢、交通錐
中部中心／ 吳璽璸 台中報導刑事局中打警方，查獲以張姓男子為首的詐騙水房，與境外詐團合作，為躲避查緝，一改以往的面交方式，全都以不碰面接觸的「死轉手」方式，將人頭帳戶存摺與提款卡，放到祕密指定地點，再交付給車手前往取款。至少26人受害，檢警逮捕12人到案。警方喝斥，詐騙集團成員一個個乖乖就範。刑事局中部打擊犯罪中心接獲情資，以28歲的張姓男子為首的詐欺水房集團與境外假投資詐欺機房勾結，透過通訊軟體，指揮29歲的侯姓男子，派遣旗下取簿手，以多層次「死轉手」方式，躲避警方查緝。刑事局中打接獲情資 以28歲的張姓男子為首的詐欺水房集團與境外假投資詐欺機房勾結犯罪（圖／翻攝畫面）刑事局偵六大隊第五隊隊長黃昭瑜：「取簿手前往指定電子置物櫃，收取人頭帳戶存摺及提款卡包裹，爾後將相關包裹藏放於草叢交通錐，或是寄送貨運站等”死轉手”方式，交付於取款車手，前往提領詐騙贓款。」有別以往面交「活轉手」容易遭警方追蹤，詐團將人頭帳戶的存摺和提款卡就這樣包裹式丟包到指定的草叢甚至是藏交通錐下等地方，從取簿到取款都以不碰面的「死轉手」方式製造斷點，再誘騙被害人投資轉帳，最後由張姓主嫌以虛擬貨幣交易方式「回水」至境外詐欺機房。以不碰面的「死轉手」方式製造斷點 境外詐團誘騙被害人投資轉帳 車手提領後交由張姓主嫌以虛擬貨幣交易方式「回水」至境外詐欺機房（圖／民視新聞）檢警查緝12人到案，受害人數至少26人，詐騙得手111萬元，張姓主嫌與侯姓幹部更早已犯下詐欺罪遭通緝，這回直接發監服刑，全案依刑法詐欺、洗錢及組織犯罪等罪送辦，檢方偵結起訴。檢警查緝12人到案 受害人數至少26人 詐騙得手上百萬元（圖／翻攝畫面）原文出處：人頭帳戶存摺提款卡藏草叢、交通錐 檢警破獲台中「死轉手」詐團 更多民視新聞報導網戀陷阱！2大叔險遭詐 警銀聯手識破人頭帳戶詐騙集團踢到鐵板！土城警銀化身守門員擋「億元」詐騙詐團冒充地檢署長官！老翁險失400萬 中壢警埋伏人贓俱獲民視影音 ・ 2 小時前
偽造眷地租約獲利千萬 六軍團神鬼上尉一審重判15年
桃園市 / 綜合報導 陸軍六軍團前上尉軍官李振育，涉嫌在107、108年間，利用職務之便多次詐騙廠商上千萬元，東窗事發後潛逃菲律賓被通緝，今年3月25日遣返回台歸案，經桃園地檢署偵結，依貪污治罪條例、偽造公文書等罪嫌，提起公訴，昨(29)日桃園地院審結，判處李姓前上尉執行15年徒刑。調查局人員押著穿著紅色上衣的男子，仔細核對資料確認身分，緊接著將他上銬帶回，機場內人員大動作，因為這名男子是一名通緝犯，同時是陸軍，第六軍團的前上尉軍官李振育，涉嫌在107年-108年間多次詐騙廠商上千萬元，事發後逃到菲律賓被通緝，今年3月25日遣返回台歸案。記者(114.3.25)說：「你有什麼話要說嗎，有沒有貪污。」檢方調查李姓前上尉利用自己管理眷村土地偽造租任契約還有虛擬工程標案，接著盜刻軍印，將偽造文件夾帶在大量公文中，利用文卷室人員沒有多加檢視，在偽造的文件上蓋上關防，接著向業者索取租金。還以相同手法，虛擬編列與眷地相關的小型工程案，要求廠商先繳納履約保證金，從中詐領租金和工程款上千萬元，東窗事發後，李姓前上尉潛逃海外，今年3月底被逮，桃園地院審理，認為李姓前上尉觸犯貪汙治罪條例，以及利用職務機會詐取財物罪等，昨日判決應執行有期徒刑15年，褫奪公權3年。 原始連結華視影音 ・ 6 小時前
雲林地檢署莊珂惠檢察官榮獲「金環獎」 政院長卓榮泰親頒 表彰打擊環保犯罪傑出貢獻
（觀傳媒雲嘉南新聞）【記者洪佳伶／雲林報導】行政院環境部29日舉辦「114年金環獎頒獎典禮暨全國查緝國土保育及 […]觀傳媒 ・ 20 分鐘前
美濃大峽谷案再搜索 石麗君夫拒捕送醫｜#鏡新聞
高雄橋頭地檢署偵辦美濃大峽谷案，10月27日檢察官帶隊前往前議員特助石麗君住家執行第三波搜索，沒想到過程中，石麗君丈夫巫姓男子藉機上廁所，做出失控行為拒捕，遭送醫救治，目前還在住院治療中，而石麗君則被帶回訊問，被認定涉犯廢棄物清理法罪嫌重大，遭聲押禁見獲准！ 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 1 天前