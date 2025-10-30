彰化伸港小姊妹遭撞不治 74歲無照翁判刑1年2月

彰化縣 / 林禎倚 綜合報導

彰化縣伸港鄉的陳姓3姊弟，去(2024)年2月22日傍晚穿越行人穿越道時，遭74歲蕭姓男子超速撞飛，造成2死1傷，10歲姊姊及9歲妹妹不治身亡。彰院今(30)日公布判決書，法官審理後認定，蕭男無照駕駛、超速且未禮讓行人，依過失致死罪判處有期徒刑1年2個月，仍可上訴。

事故發生於去年2月22日傍晚6時許，蕭男駕車行經伸港美港路與建國路口時，未注意而撞上走在行人穿越道上的陳姓3姊弟，3人遭撞飛在地，姊姊頭部重創送醫，於同年9月5日不治；妹妹則有雙側硬腦膜下出血等情形，於同年10月29日逝世，弟弟則僅受輕傷。

審理期間，蕭男稱未看見被害人，等到發現時被害人已在車前，辯稱當時被分隔島的樹木遮掩，否認有過失。而法院調閱行車紀錄器及現場勘驗後認定，蕭男時速高達77.264公里，超過70公里速限，路口照明良好、分隔島並無樹叢遮擋視線，應能及時發現行人並減速或停車。

法官認為，汽車行近行人穿越道若遇行人，無論有無人員及號誌指示，均應暫停讓行人先過，且駕駛應注意車前情形，蕭男應注意而未注意，確實有過失。

法院考量蕭姓男子符合自首條件，依刑法規定減輕其刑，一審依其未領有駕駛執照駕車，行近行人穿越道不依規定讓行人優先通行，而犯過失致人於死罪，處有期徒刑1年2月，可上訴。

