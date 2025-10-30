彰化伸港小姊妹遭撞重傷不治 翁無照駕駛判刑1年2月

74歲蕭姓男子去年於彰化縣伸港鄉無照駕駛撞擊陳姓三姊弟，其中10歲及9歲姊妹重傷不治，彰院認蕭姓男子犯罪所生危害非輕，無照、超速，未讓行人優先通行，依犯過失致死罪處1年2月刑期；可上訴。小姊妹的祖父得知，表示判太輕、無法接受，將會上訴。

彰化縣伸港鄉就讀國小的3姊弟去年2月22日晚間行經建國路與美港公路路口，在穿越斑馬線時遭無照的蕭姓駕駛撞飛。（中央社資料照）

台灣彰化地方法院今天（30日）公布判決書，蕭姓男子去年2月22日無照駕駛，行經伸港建國路與美港公路三段路口，遇綠燈要直行通過路口時，未暫停讓行人先通過，而以時速約77公里超速通過行人穿越道，撞擊沿美港公路三段闖越紅燈步行於行人穿越道上的陳姓三姊弟。

三人遭撞飛倒地，小姊妹救治數月仍傷勢過重，分別於去年9月、10月不治。

蕭姓男子稱未看見被害人，等到發現時，被害人已在車前，當時有被分隔島的樹木遮掩等語，否認有過失。

法官認定，蕭姓男子超速行經肇事路口，該路口現場無遮蔽物且有夜間照明，分隔島並無樹叢，理當可看見女童從前方由左往右行走於斑馬線上，加上蕭男駕駛休旅車，視野較一般轎車為佳，其行為已違反應注意車前狀況，隨時採取必要安全措施，以避免危險發生的注意義務。

判決書指出，蕭姓男子以一行為同時侵害2女童個人法益，為想像競合犯，從一重處斷，地院衡酌其年逾7旬，數十年來未考領駕照而貿然駕車上路，顯已升高發生交通事故風險，且未遵守交通規則並因而過失致人死亡，依道路交通管理處罰條例加重其刑。

地院並考量蕭姓男子符合自首條件，依刑法規定減輕其刑，一審依其未領有駕駛執照駕車，行近行人穿越道不依規定讓行人優先通行，而犯過失致人於死罪，處有期徒刑1年2月，可上訴。

小姊妹的祖父今天接受中央社記者訪問時表示，2孫女發生車禍相繼過世令家人非常難過，他至今仍常想起孫女可愛模樣及辛苦拉拔長大過程，2條命這樣判太輕，對他們來說實在不公平、無法接受，將會上訴。祖父說，孫子現在照常去上學，有時會想到姊姊們，但大多放在心裡不敢講出來。

彰化地方檢察署表示，收到判決書後，會綜合被害人家屬意見、判決理由及量刑妥適與否，研擬是否上訴。

