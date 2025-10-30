即時中心／潘柏廷報導

彰化縣伸港鄉去年（2024）發生一起重大車禍，一名74歲蕭姓男子無照開休旅車上路，超速撞飛剛放學走斑馬線的陳家3姊弟，導致10歲姐姐與7歲妹妹命危，最終兩人在醫院搶救仍不幸相繼離世；但對方矢口否認，除稱是兩人闖紅燈，來不及反應才碰撞，更宣稱當下視野不好。不過，彰化地院審理今（30）日宣判一審結果，認定對方犯下過失致人於死罪，處有期徒刑1年2月，全案仍可上訴。

判決書提到，蕭男明明沒考取小客車駕駛執照，卻在去年2月22日晚間6時左右開車上路；當日晚間6時21分行經彰化縣伸港鄉建國路與美港公路3段路口時，一見到綠燈便想通過路口，便以超過時速70公里的限制，用約77公里速度通過路口，直接撞擊走在斑馬線的陳姓3姊弟，雖弟弟送醫後並無大礙，但10歲姐姐與7歲妹妹頭部當場嚴重受創，兩人送醫急救後，分別於9月5日、10月29日宣告不治。

事後，蕭男坦承無照撞擊兩人導致不治死亡的事實，但矢口否認有何過失致死的犯行，對方還宣稱當時是綠燈通行，自己並沒有超速；自己開車到路口時發現兩人闖紅燈，來不及反應才發生碰撞，認為沒有過失。

對此，法院依據路人提供行車影像，發現蕭男肇事時間約晚間6時21分30秒時，已經行駛至號誌桿位置（A點），但到晚間6時21分30秒時，蕭男已行駛至道路右側第3根行穿線上（B點），兩點位置相距15.5公尺，推算出時速為每小時77.264公里，已經明顯超過時速70公里的限制，認定有超速；至於蕭男的車輛煞停位置，距離33.4公尺，也證實對車速過快。

另，彰化縣警察局和美分局雖初測對方當時時速僅45公里，但從計算的行車起點及終點，距離發生事故之斑馬線尚有約500公尺，認定並非當時蕭男開車時追撞兩人的時速；交通部公路局車輛行車事故鑑定覆議會，先前也認定對方時速達85.8公里，但是這樣的計算距離的依據，是以Google街景圖測量，而認被告行車距離約16.7公尺，並非到場實際測量，因此法院認為，雙方的說法都不可採信。

此外，蕭男宣稱肇事當下沒看到對方，而等到發現後才看到對方在車前，且有被分隔島樹木遮掩，法院則認為，路口現場並無遮蔽物且有夜間照明，而路口的分隔島並無樹叢，也沒有足以遮擋視線的物品，理當能看到兩人走在斑馬線；同時，休旅車高度也比一般轎車視野更好，而法院也認為還是遵守路人有優先通行的權利，即便路人闖紅燈，還是要暫停讓路人優先行走。

為此，法院認定，蕭男行車既違反前述道路交通安全規則，若能遵守規定速限、注意車前狀況，當可及時反應，避免車禍發生，或降低撞擊力道而減輕傷勢，是其違反注意義務，對車禍發生具有過失。

最後，法院基於對方矢口否認犯行，也沒和家屬達成和解，外加上同時具備多項加重事由，今日便判處蕭男1年2個月有期徒刑。

原文出處：快新聞／彰化伸港小姐妹雙亡！74歲男無照駕駛超速撞飛釀禍 下場出爐

