彰化伸港平安夜「送肉粽」路線曝 鄉代提醒3事要小心

彰化縣伸港鄉將於本月24日晚間舉行地方傳統祈福路祭儀式「送肉粽」，相關消息曝光後，引起不少居民關心與討論。為避免民眾因不了解儀式內容而產生誤解或恐慌，地方民意代表與村辦公室近日主動對外說明儀式性質、行進時間與路線，呼籲鄉親以理性、平常心看待，尊重民間信仰，同時配合必要的交通與生活動線調整，讓活動順利進行、地方維持安定。

伸港鄉民代表林明鴻表示，此次「送肉粽」科儀屬於祈福與送煞的宗教儀式，主要目的在於安定地方、消弭不安因素，並非外界所傳的恐怖活動。他指出，儀式預計於12月 24日晚間7時展開，約在深夜10時30分左右結束，整體流程已事先規劃完成，並會盡量降低對居民生活的影響。

依照公告內容，儀式隊伍將從溪底路出發，接續行經濱海路、西北營頭，隨後轉入西濱橋下直行，通過西營頭與西南營頭一帶，最終前往伸港白色海豚屋附近海域，完成出海送煞儀式。林明鴻已透過社群平台轉發相關資訊，提醒沿線住戶與用路人提早掌握時段與路線，事先規劃行程，儘量避開儀式進行期間的相關路段。

林明鴻也進一步說明，依循地方傳統習俗，儀式進行時，建議沿線住戶關緊門窗、減少外出，避免在路旁圍觀或拍攝，以示對宗教儀式的尊重。若民眾於路上不巧遇到儀式隊伍，應保持低調，主動轉向或繞道行駛，切勿尾隨、穿越或刻意靠近隊伍，以免影響科儀進行。

對於部分民眾可能產生的不安情緒，林明鴻表示，若依民間信仰感到心神不寧，可在自家門口擺放簡單的避邪物件，例如將掃把倒立置於門頭，作為心理安定的象徵即可，無須過度緊張。他強調，「送肉粽」本質上是承載著安民心、祈求平安的善意儀式，希望外界不要以訛傳訛。

