彰化伸港死亡車禍！騎士遭曳引車撞倒地 被巨輪輾亡

彰化縣伸港鄉興工路昨（9）日傍晚發生一起重大死亡車禍，一輛曳引車與電動機車在路口發生碰撞，騎乘電動機車的男性騎士不幸遭曳引車輾壓，當場死亡未送醫。事故發生原因及肇事責任，仍有待警方進一步調查釐清。

彰化縣消防局表示，昨晚接獲民眾報案後，立即派員趕抵現場，騎士已無生命跡象，後續交由轄區警方處理。警方初步了解，電動機車疑似遭曳引車發生碰撞後倒地，隨即遭大型車輛輾過，詳細事故經過仍需調閱監視器與相關跡證釐清。

道路藏安全隱患 議員說話了

事故發生後，引發當地居民不滿與憂心。附近住戶向縣議員賴清美陳情指出，興工路一帶大型車輛往來頻繁，且不少大車行駛速度偏快，甚至轉彎時也未減速，長期存在交通安全隱憂，希望警方能加強取締，並研議設置科技執法設備。

賴清美也表示，該路段大卡車經常超速行駛，喇叭聲不斷，已嚴重影響居民生活安全與品質，呼籲相關單位正視問題，要求警方加強超速、超重取締，同時也提醒用路人行經該路段務必提高警覺、減速慢行，避免憾事再度發生。

