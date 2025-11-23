彰化伸港海域2釣客失足墜海 空勤直升機3公里外吊掛救援仍宣告不治

彰化縣伸港鄉頂溪埔海尾出海口上午傳出有釣客疑似踩空失足落海，其中1人以直升機吊掛救援，送醫仍不治。消防局提供

彰化縣伸港鄉海岸今天清晨發生1起釣客落海意外，5名男子相約到十鼓海域一帶釣魚，有2人疑似行走在蚵田出海路時踩空，失足墜海，同行友人發現後立刻報案，但2名落海者被救起時均已失去生命跡象，經送醫搶救仍宣告不治。

彰化縣消防局是在今天（23日）上午7時56分被通報，指彰化伸港外海、頂溪埔海尾出海口一帶，發生釣客墜海事故，勤務中心隨即調派線西、伸港等消防分隊前往救援，並聯合海巡署、彰化救難協會共26名人力投入海域搜救任務，動員消防車、救護車、救生艇、無人機等多項裝備。

搜救人員最先尋獲60歲游姓男子，他被帶回岸邊時已無呼吸心跳，送至彰濱秀傳醫院急救仍回天乏術；另一名61歲林姓釣客被海流帶往外海三公里遠，現場海象不佳，地面救援人員一度無法靠近。

海巡署向空中勤務總隊申請支援，直升機於近11時在外海發現林男並將他吊掛後移置至防潮門蚵道，由消防人員接手急救，再送往童綜合醫院梧棲院區，但林男到院前已無生命跡象，經搶救仍不幸身亡。

第三岸巡隊提醒，近海地形變化快速、潮流湍急，民眾從事海邊活動前應利用「Go Ocean 海洋遊憩風險資訊平台」查詢即時海象與危險熱區，避免進入高風險區域，也呼籲若在岸際或港區目擊落海、求援等緊急情況，請立即撥打 118 專線，以利救援單位第一時間出動。



