彰化伸港溺斃案! 休假警官釣魚落水 蚵農尋獲遺體

中部中心／李文華 彰化報導

彰化伸港鄉海邊傳出溺水意外。17日，一名任職台中的二線三星警官，休假與朋友到伸港潮間帶釣魚，不慎溺水，大批人員搜救直到晚間，仍無所獲；18日上午有蚵農通報，發現人倒臥距離出海口約1.4公里處，已經沒有生命跡象。

入夜後伸港海邊，救難人員在岸上，仍試圖起飛空拍機往海中探看尋找，但無奈風速過高、風勢實在太強勁，飛行受阻，最後只能作罷。17日下午4點多彰化縣消防局接獲報案，有人在伸港海邊落水，隨即出動搜救，但從黃昏到日落，晚間因天色昏暗，搜救行動在晚間七點多告一段落，海巡署出動的直升機搜救任務結束。

彰化伸港鄉海邊１７日傳出溺水 一度出動空拍機搜尋 因風速過高暫停（圖／翻攝畫面）









直到18日清晨6點多，有蚵農通報距離出海口約1.4公里處發現有人倒臥，確定是落水的魏姓男子，已經沒有生命跡象60歲的魏姓男子是任職於台中市警察局第四分局的警務員，17日休假，平常休閒就是與朋友相約至彰化伸港釣魚，後來友發現人怎麼不見了，趕緊通報救援，退潮後被發現男子倒臥在伸港海尾海灘外海。魏姓警官溺水地點與11月底發生2名釣客溺斃，正是同一地點。





退潮後被發現魏姓警官倒臥在伸港海尾海灘外海 溺水地點與11月底發生2名釣客溺斃幾乎同一地點（圖／翻攝畫面）





消防單位呼籲在潮間帶活動，務必小心，注意潮汐時間，避免發生遺憾。





現場豎立警告標語 呼籲民眾前往海域遊憩釣魚注意長退潮時間提早上岸確保安全（圖／民視新聞）









原文出處：休假警官伸港釣魚不慎落水 蚵農通報尋獲已無生命跡象

