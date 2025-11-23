彰化伸港落海意外！2釣客落水「無生命跡象」…1人不治、1人搶命中
記者吳泊萱／彰化報導
彰化伸港鄉發生釣客落海意外，今日（23日）上午7時許，5名釣客前往頂溪埔附近的蚵道釣魚，其中2名釣客不慎落海，其餘釣客見狀立刻報案求救，但二人被救起時均無生命跡象，其中1人送醫不治，另1人仍在急救中，詳細案發原因仍有待調查釐清。
彰化縣消防局於上午7時56分獲報，頂溪埔附近蚵道發生落水案件，立即派出8車26人到場救援。據了解，現場為5名釣客相約前往釣魚，在前往釣點途中，60歲游男、61歲林男不慎落海被海浪捲走，其餘釣客立刻報案求救。
消防隊員到場後救起游姓男子，但人已無生命跡象，被緊急送往彰濱秀傳醫院搶救；另一名林姓男子因離岸2、3公里遠，經空總調派直升機到場吊掛救援，被救起時同樣無生命跡象，經送往台中梧棲童綜合醫院後宣告不治。
由於落水的兩名釣客均為台中人，詳細事故發生原因仍有待調查釐清。
