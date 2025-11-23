彰化伸港蚵道2釣客疑踩空落海雙雙不治 直升機吊掛救援危急畫面曝光

彰化伸港鄉海尾蚵道昨日發生二名釣客疑似踩空失足落海，空勤總隊獲報派遣直升機前往吊掛救援。（記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍／台中報導

海巡署中部分署麗水安檢所二十三日接獲通報，彰化伸港鄉海尾蚵道二名釣客疑似踩空失足落海，被救起時都已命危，送醫後仍不治死亡；其中林姓男子被發現時已遭海流推向外海，海巡署申請空勤總隊派遣直升機救援，空中勤務總隊上午近十一時發現男子，並吊掛至防潮門蚵道送醫。

失足落海釣客被救上岸後已無呼吸心跳，經緊急送醫搶救仍然不治。（記者陳金龍翻攝）

海巡署中部分署第三岸巡隊麗水安檢所昨日上午八時接獲第四巡防區通報，彰化伸港鄉海尾蚵道疑似有二名釣客落海，海巡人員到場後發現二人落水位在海尾蚵道距岸邊三公里處，隨即派遣安檢所同仁攜帶救生救難裝備及派遣救生艇、無人機區隊馳赴現場。

彰化縣消防局出動線西、伸港等消防分隊、海巡署與彰化救難協會等單位共二十六人也前往救援，救難人員抵達現場，游姓男子先被發現，但救起時已無呼吸跟心跳，立即以擔架搬運回岸際，並送往彰化秀傳醫院急救；院方指出，傷者經過急救二十分鐘仍然沒有呼吸心跳，經過家屬同意後停止搶救。

另一名林姓男子則被水流推向外海三公里遠，消防人員無法接近，空中勤務總隊出動發現失蹤民眾，將他吊掛到防潮門蚵道，消防人員抵達急救，送往台中童綜合醫院梧棲院區。院方指出，上午十一時二十二分傷者送抵醫院急救，到院已無呼吸心跳，醫師宣告不治。

海巡人員指出，有五名釣客昨日上午到伸港頂溪埔一帶蚵道釣魚，其中兩人疑不小心踩空失足落水，送醫搶救不治，至於意外確切發生原因尚待調查釐清。