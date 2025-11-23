彰化伸港蚵道2釣客疑踩空落海 海巡救回命危急救中
（中央社記者吳哲豪彰化23日電）海巡署中部分署麗水安檢所接獲通報，彰化伸港鄉海尾蚵道2釣客失足落海，海巡人員救回1人，無呼吸心跳；出動直升機發現另名釣客，吊掛至防潮門蚵道送醫，2人命危急救中。
海巡署中部分署第三岸巡隊麗水安檢所，今天上午8時接獲通報，彰化伸港鄉海尾蚵道疑似有2名釣客落海，海巡人員到場後發現2人落水位在海尾蚵道距岸邊3公里處，其中60歲游姓釣客被救起時已無呼吸心跳，送彰化秀傳醫院急救中。
海巡人員接受媒體聯訪時說，至於落海的另名61歲林姓釣客，被海流衝到外海，搜救人員無法救人，於是申請空勤總隊直升機搜索救人，直升機在海上發現林姓釣客，上午11時左右將林姓釣客吊掛到防潮門蚵道，安排救護車送台中童綜合醫院梧棲院區急救。
海巡人員指出，有5名釣客上午到伸港頂溪埔一帶蚵道釣魚，其中兩人疑不小心踩空失足落水，至於意外確切發生原因尚待調查釐清。（編輯：陳仁華）1141123
