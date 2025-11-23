彰化伸港釣客落海！ 未注意漲潮失足跌海溝2死

彰化縣 / 綜合報導

彰化發生釣客落海，造成2死的意外，今（23）日上午7點多，5名釣客在伸港鄉潮間帶釣魚，沒注意到海水已經漲潮，他們要走回岸邊的時候，2名釣客疑似失足，跌落到陡峭的海溝，被海浪捲走，其中1人在沙洲被發現，另1人由空勤總隊直升機吊掛送醫，但2名釣客急救後傷重不治。

釣客落海溺水已經沒有呼吸心跳，救護人員趕緊進行急救，這名釣客是60歲的游姓男子，救難人員將他抬回岸邊，送醫急救傷重不治，另1名釣客61歲林姓男子落海失蹤，空勤總隊出動直升機進行搜救，搜救人員說：「目前直升機已經在海域上搜尋。」

23日上午7點多，彰化伸港發生2名釣客落海的意外，1人躺在沙洲邊緣被送醫急救，另1人暫時找不到，海巡隊請求空勤支援，海巡署防潮門安檢所小隊長許偉倫說：「因該民眾距岸過遠，故由本署申請空中勤務總隊，派遣直升機。」無人機發現釣客，定位座標後，空勤直升機將他吊掛送醫，但也是傷重不治。

海巡隊調查，5名釣客趁 週 末假日天氣晴朗，凌晨4點相約到海尾出海口釣魚，他們沿著海尾蚵道的小路走了3公里，開始釣魚，漲潮後其中2人疑似失足跌落海溝，搜救隊發現，游姓男子卡在沙洲邊緣，林姓男子離岸比較遠由空勤直升機吊掛。

目擊釣客說：「因為那裡有海溝啦，海流在過，你在游，絕對是一定是游斜的啊。」發生事故的伸港海域，位於大肚溪出海口，潮汐變化幅度很大，過去發生過好幾次民眾受困沙洲的事故，岸邊豎立告示牌，提醒民眾「從事相關活動請注意安全」，但再度發生意外還造成人員死亡，事故確切原因海巡與相關單位要進一步調查。

