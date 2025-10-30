彰化伸港陳家3姊弟遭撞擊釀2死！超速無照男竟只判1年2月 地院量刑理由曝光
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導
去年2月，彰化縣伸港鄉發生高齡無照駕駛撞擊就讀國小的陳姓三姊弟事件，導致2死1傷的悲劇，無照的70多歲蕭姓駕駛事後被依過失致死罪判處有期徒刑1年2月，引發外界質疑判刑過輕的聲浪。彰化地院今（30）日指出，車禍發生主因是小朋友闖紅燈，考量蕭男也有過失，因此量處1年2個月徒刑。
這起死亡車禍發生在去年2月22日傍晚6點多，就讀國小的陳姓三姊弟在美港公路3段闖越紅燈走行人穿越道時，遭到無照駕駛休旅車的蕭男以近80公里的時速撞上，導致陳姓姊妹重傷送醫，分別在同年9月5日與10月29日宣告不治。至於弟弟則受輕傷，經醫治後已痊癒。
經彰化地院審理後，依過失致死罪判處蕭男1年2月有期徒刑，不過刑期曝光後引起大眾批評，質疑無照駕車撞死2名學童的罰則是否過低。對此，彰化地院今日指出，該案雖發生在斑馬線上，但起因為3名學童闖紅燈過馬路才遭蕭男撞擊導致。蕭男的過失包括超速，且當時未注意路況導致煞車不及而釀成悲劇。
法院判定被害人行為是車禍主因，蕭男雖有過失，但情節明顯低於被害人，另考量蕭男無照駕駛、否認犯行，且未與被害人家屬和解等因素，因此判處有期徒刑1年2月。
