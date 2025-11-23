彰化伸港2釣客落海喪命! 老手"必備3寶"之一青蛙裝

中部中心／黃毓倫、羅宇翔、李文華 彰化報導

彰化伸港兩名釣客落海喪命，其實這片海域，之前就已經發生過類似意外，有釣客疑似被瘋狗浪捲走，老手都知道，海釣有一定的風險，基本裝備除了釣竿、小冰箱，有的釣客也會穿著青蛙裝防濕，不過千防萬防，都防不過多變的海象，發現海水開始漲潮時，就應該撤退！

彰化伸港海域，一波波大浪打上岸邊，幾年前一對父子穿著青蛙裝去釣魚，不料一個瘋狗浪打來，兩人落海，父親奮力游上岸，兒子卻被大浪吞噬。儘管海釣意外頻傳，還是不減釣客興致，老手都知道，海釣三寶就是釣竿、小冰箱還有青蛙裝。

廣告 廣告

釣客：「（你們是穿什麼下去）青蛙裝，（穿青蛙裝的目的），（是要防跌倒還是防濕）防濕，發現的時候是他們已經脫掉了，他們也是有危機意識啊，但是來不及了。」





彰化伸港２釣客落海不治！ 老手必備「這三寶」

落海點距離海尾蚵道大約三公里（圖／民視新聞）









落海的兩名釣客，也是準備了青蛙裝，卻還是發生憾事，落海點就在距離海尾蚵道，大約三公里處。退潮時看似一片平穩的沙洲，但漲潮速度往往難以預料到底有多快，稍作停留就可能被大浪吞噬！

釣客：「有時候就是，進漲潮的時候，水路會包起來，會斷後路沒有後路，然後他們太晚走，變成路已經被水淹過去了太深了，他們想要游泳過來，結果沒有游過來。」





彰化伸港２釣客落海不治！ 老手必備「這三寶」

伸港海域過去曾發生過釣客被瘋狗浪打落海中（圖／民視新聞）









其他釣客發現兩人落海時為時已晚，接觸到他們的時候，早已失去生命跡象，隨身攜帶的小冰箱也被水沖開，釣來的漁獲全部放水流。提醒民眾，海釣有風險，一定要隨時注意潮汐變化，及時在漲潮前撤退！





原文出處：彰化伸港２釣客落海不治！ 老手必備「這三寶」

更多民視新聞報導

夜釣驚見「人形卡塊」 基隆海大對岸驚傳高度腐爛浮屍

颱風天衝漢寶溼地 釣客昏迷 警消徒步2公里救援

最新／台中釣客目睹翁墜東勢大橋 倒沙洲無生命跡象送醫搶救

