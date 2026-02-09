彰化低溫警報！「48小時內78人」送醫…7人到院前無生命跡象

記者吳泊萱／彰化報導

全台低溫警報，彰化48小時內接獲78件急病救護，其中7人到院前無生命跡象。（示意圖／資料照）

寒流來襲，全台氣溫持續下降，昨日（8日）深夜彰化各鄉鎮陸續出現10度以下低溫，其中二林地區體感溫度更只剩1度。彰化消防局統計，自7日上午8時至9日上午8時，48小時內全縣共有78件急病救護，其中7人到院前失去呼吸心跳，時間集中在氣溫最低點，患者年齡介於60歲至83歲之間。

彰化縣消防局統計，2月7日上午8時至9日上午8時之間，一共接獲78件急病救護，其中有7人為非創傷到院前無呼吸心跳，分別為花壇鄉60歲男性、和美鎮62歲男性、伸港鄉71歲女性、秀水鄉73歲男性、伸港鄉75歲男性、溪湖鎮80歲女性、鹿港鎮83歲女性。消防局指出，這7例無生命跡象案例，發生時間都集中在中午過後至深夜、清晨，與氣溫下降時段重疊。

消防局提醒，雖然無法確認78件急病救護案例是否與寒流有關，但提醒民眾面對低溫警報，應多加留意身體狀況，尤其患有慢性疾病及年長者一定要特別注意頭頸部及四肢末端保暖，避免在低溫時段外出，若有頭暈、胸悶、呼吸困難等症狀，應立刻就醫或撥打119求助。



