彰化低溫13度 民眾搶排藥膳湯老店買補湯

彰化一間經營50多年的藥膳湯老店，一早就有民眾搶排，大家都要買裝滿料的藥膳湯。（圖／東森新聞）





寒流襲台！氣象署目前針對台中以北和宜蘭、花蓮、金門、馬祖等，12縣市發布低溫特報。但是冷冷的天要吃什麼暖呼呼的食物呢？彰化一間經營50多年的藥膳湯老店，一早就有民眾搶排，大家都要買裝滿料的藥膳湯，還有人一口氣買了8包，說要送人，業者開店25分鐘，藥膳湯就銷售一空。

熱呼呼的熱湯，一勺又一勺的裝進袋子裡，白煙冒起讓人看了身體都暖了起來，店外民眾穿羽絨防風外套搶排，就是要在冷冷的天喝上這一碗湯。

排熱湯民眾vs.記者：「熱又好喝，讚，（早上喝這個湯感覺怎麼樣），都不會冷了，（不會冷，今天要買幾包），買2包，（2包就對了，可是要冷3天耶），3天都要來買啊，很好喝啊，大概7點過後就都買不到了，所以要早一點來啊，天氣很冷啊，所以喝了更有感覺。」

廣告 廣告

寒流來臨第三天，彰化市清晨低溫13度，但體感溫度只有10度左右，天冷民眾喝熱湯補身體，一早6點多就有10多人來到有著50多年歷史的無名藥膳湯店來排隊，這湯一包1500CC裝著滿滿的料，除了有豆筍、素麵腸、菜頭、素腰片以外還有中藥材，是許多饕客的最愛。民眾一買就是2包，還有人買到8包要送人，業者開店不到25分鐘，近百包的藥膳湯就被搶購一空，許多晚到一步的民眾也都崩潰說，想喝熱湯怎麼會這麼難。

更多東森新聞報導

調整瓦斯爐開關「火鍋」突爆炸 男被熱湯炸臉

降溫有感！知名魚湯湧人潮 客一早喝熱湯暖身

男火鍋店「丟火鍋料」洩憤 熱湯飛濺隔壁桌女童

