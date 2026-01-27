彰化保四寶山路突封引質疑 邱建富：封路真的比較安全？

▲彰化市保四中興路往寶山路段日前突然封閉，引發地方用路人與居民關切。（圖／邱建富提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】彰化市保四中興路往寶山路段日前突然封閉，引發地方用路人與居民關切。前彰化市長邱建富指出，該路段長期為民眾通行要道，卻僅以「近三年發生22件交通事故」作為封路理由公告，是否真能因此提升整體交通安全，仍有相當討論空間。

▲邱建富指出，道路安全不應僅靠一紙公告就草率交代，更不該選擇性面對問題。（圖／邱建富提供）

邱建富表示，目前改道動線為車輛須自中興路轉入寶山路，不僅仍需行經陡坡，還必須再接一處大角度轉彎，機車若轉彎不慎恐有跌落風險，大型車輛行駛時更存在翻落疑慮。相關動線是否真較原有路線安全，恐有待更完整、專業的交通評估。

邱建富也回顧，過去英士路曾因地主封閉單側道路，當時市公所高調處理，不僅邀集媒體到場說明，並強調捍衛用路人通行權益；反觀此次保四寶山路封路，至今未見道路主管單位提出明確說明、交通配套或改善時程，處理態度形成明顯對比。

邱建富指出，道路安全不應僅靠一紙公告就草率交代，更不該選擇性面對問題。他呼籲相關單位，應公開事故成因分析、交通影響評估及後續改善方案，讓民眾清楚了解封路的必要性，避免因改道措施反而衍生新的交通風險。