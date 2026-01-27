彰化保四總隊「40 度陡坡」封路！民眾怨繞遠路 官方揭原因

保四總隊前方，銜接寶山路段，屬機關用地，保四總隊因考量交通事故頻傳，該路段出入口都已禁止汽機車通行。（邱建富提供／葉靜美彰化傳真）

彰化保四總隊前方，銜接寶山路段，除原有中興路可通行，另有一條較陡峭，但路程較短的道路可替代，許多民眾為求縮短通行時間，會選擇該路通行，保四日前考量交通事故頻傳，禁止汽機車通行，有部分民眾就批評造成不便，前彰化市長邱建富也認為封路仍有相當討論空間，相關單位表示，該處屬機關用地，沒有法令依據一定要開放公共通行，且封路有獲當地居民同意。

保四總隊貼出的公告指出，該單向通道狹窄，近三年已發生22件、15人受傷交通事故，並常有逆向違規、操作不當等危險駕駛，且陡坡40度，車輛停等起動造成嚴重空氣污染及噪音，為保障人車安全，自114年12月29日起禁上汽機車通行，僅供行人使用，車輛進出請利用中興路。

保四總隊前方，銜接寶山路段，屬機關用地，保四總隊因考量交通事故頻傳，豎立告示牌禁止汽機車通行。（邱建富提供／葉靜美彰化傳真）

邱建富指出，該路段已開通7、80年，民眾早已習慣經此路通行，卻僅以「近三年發生22件交通事故」作為封路理由公告，是否真能因此提升整體交通安全，仍有相當討論空間，呼籲相關單位，應公開事故成因分析、交通影響評估及後續改善方案，讓民眾清楚了解封路的必要性，避免因改道措施反而衍生新的交通風險。

邱建富也質疑，目前改道動線為車輛須自中興路轉入寶山路，路程加上停等紅綠燈等，會增加約5分鐘，且改道後不僅仍需行經陡坡，還必須再接一處大角度轉彎，機車若轉彎不慎恐有跌落風險，大型車輛行駛時更存在翻落疑慮。相關動線是否真較原有路線安全，恐有待更完整、專業的交通評估。

該路段禁此汽機車通行，有民眾反應銜接寶山路時，還需再繞一大圈，造成不便，但也有民眾指出，該路段確實太陡峭，機車通行更是危險，現在該路段僅供行人使用，走路到附近散步、運動更安全。

保四總隊表示，經查該路段不適用彰化縣建築管理自治條例，確認為機關用地之內部通路，保四總隊負有確保內部通路及行人安全的責任，並於實施前徵詢當地住戶意見，均對機關行人徒步區計畫作為表示同意。彰化市公所也指出，該路段屬機關用地，土地管理機關屬保四總隊，沒有法令依據一定要開放公共通行。

