彰化借鏡紐西蘭 打造「彰化優鮮」品牌

【記者林玉芬/彰化報導】彰化為提升「彰化優鮮」品牌競爭力、拓展國際視野，縣長王惠美8日率領彰化縣農業團前往紐西蘭蜂蜜工廠與奇異果園考察，展開深度參訪交流。



彰化縣近年積極推廣蜂蜜產業，每年舉辦蜂蜜評鑑提升產品質量與品牌形象，在行銷方案中尋求更多創新能量，參訪紐西蘭指標性蜂蜜工廠 BeeNZ honey，也前往奇異果園，深入了解紐西蘭如何以行銷策略成功打造國家級農產品牌，藉由經驗借鏡，帶動彰化農產行銷再提升。

縣府表示，BeeNZ honey工廠是紐西蘭當地重要的蜂蜜加工與出口業者，以嚴謹的品質控管及設備高度自動化而聞名，參訪過程帶領團員從蜂巢採集之後，透過儀器檢測水分、風味及純度，接著走進工廠生產線，一窺蜂蜜過濾、沉澱、熱處理、均質化到最終罐裝的流程，每個步驟都精確掌握時間與溫度，確保蜂蜜營養與品質穩定。

紐西蘭奇異果行銷全球，其成功不僅來自優質的農業生產，更源於具前瞻性的行銷策略。以Zespri為代表的奇異果品牌，透過全國一致的標準化作業、嚴格的產地管理、品牌包裝以及故事化行銷，成功把奇異果塑造成紐西蘭的國家級代名詞。奇異果園導覽帶領參訪團認識果園的栽培管理模式、採收流程與出口規範，深入了解如何透過市場分析、消費者定位與多國渠道布局，讓奇異果在國際舞台上維持高辨識與高信賴度。

王惠美表示，彰化縣是農業大縣，近年辦理蜂蜜、芭樂、葡萄、火龍果及洋香瓜等評鑑制度逐步帶動品質提升及產業升級，但在國際品牌形塑與市場拓展上仍有發展空間。紐西蘭憑藉完善的品質控管、清楚的分級標準與一致性的國家品牌力量，使其農產品以高價值行銷全球。透過此次參訪，了解紐西蘭如何從產地、生產管理、品管上到行銷端層層把關，並思考將其核心精神導入彰化。未來將持續推動農特產品產業升級、串聯農民與企業合作、加強品質標章推廣，整合縣內各類農特產品，打造更具國際競爭力的「彰化優鮮」品牌。