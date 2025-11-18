彰化員林新義街口驚傳嚴重車禍！一輛白色轎車從後方猛力撞上正在等紅燈的三名女性機車騎士，強大撞擊力道當場撞倒兩台機車，造成64歲高姓女騎士遭輾過身亡，另兩名女騎士也受傷送醫。肇事駕駛不但未停車查看，反而加速離去，警方已鎖定對象，將釐清是否涉及酒駕、毒駕或蓄意殺人等罪嫌。目擊民眾形容，「左手邊的母女也被撞到，其中一人因撞擊而騰空摔下來」，場面驚悚！

彰化停等紅燈被輾亡！64歲女騎士命喪車輪下 肇事白車加速逃逸。(圖／TVBS)

彰化員林新義街口驚傳嚴重車禍！一輛白色轎車從後方猛力撞上正在等紅燈的三名女性機車騎士，強大撞擊力道當場撞倒兩台機車，造成64歲高姓女騎士遭輾過身亡，另兩名女騎士也受傷送醫。肇事駕駛不但未停車查看，反而加速離去，警方已鎖定對象，將釐清是否涉及酒駕、毒駕或蓄意殺人等罪嫌。目擊民眾形容，「左手邊的母女也被撞到，其中一人因撞擊而騰空摔下來」，場面驚悚！

廣告 廣告

女騎士停紅燈遭撞 白車加速輾人逃逸。(圖／TVBS)

彰化員林新義街口發生嚴重車禍，三名女性機車騎士正常停等紅燈時，一輛白色轎車從後方猛力撞上，造成三人受傷，其中一人被輾過不幸身亡。事故發生於18日下午1點左右，肇事駕駛不但未停車查看，還加速輾過被撞倒的64歲高姓女騎士後逃逸。警方已鎖定肇事者，正積極追查中，將釐清是否涉及酒駕、毒駕或蓄意殺人等嚴重罪嫌。

女騎士停紅燈遭撞 白車加速輾人逃逸。(圖／TVBS)

這起嚴重車禍發生在彰化員林新義街口，當時72歲蕭姓女騎士正載著女兒，與46歲張姓女騎士一同停等紅燈。隨後，64歲高姓女騎士也騎車到達現場等候。就在這時，一輛白色轎車從後方直接撞上高姓女騎士，強大的撞擊力道當場撞倒兩台機車，現場零件碎片散落一地。目擊民眾表示，白車駕駛不但沒有下車查看，還直接加速輾過被撞倒的高姓女騎士後逃逸。他補充說明，左手邊的母女也被撞到，其中一人因撞擊而騰空摔下來。附近居民看到這一幕後，立即衝出來協助傷者。

彰化停等紅燈被輾亡！64歲女騎士命喪車輪下 肇事白車加速逃逸。(圖／TVBS)

員林消防西區分隊長張書賓表示，救護人員到場後，為高姓女騎士戴上頸圈並使用長背板固定。然而，患者送上救護車後呈現OHCA（到院前心跳停止）狀態，需要進行CPR加AED急救處置。另一輛救護車則負責送醫蕭姓母女，其中母親表示肢體疼痛需要就醫，女兒則表示可以自行前往醫院。不幸的是，64歲高姓女騎士雖然被緊急送醫救治，但最終仍宣告不治。警察局員林分局副分局長許秀枝表示，肇事的白色自小客車未停下即逃逸，目前警方已鎖定對象並積極查緝中。警方將進一步釐清肇事者是否涉及酒駕、毒駕或蓄意殺人等嚴重罪嫌。

更多 TVBS 報導

19歲大生酒駕自撞「甩飛同學」慘死 波及另2車釀1死5傷

3車撞成一團！25歲通緝犯疑毒駕失控 3人受傷送醫

43歲男凌晨猛撞茶葉行！87歲嬤遭撞傷重亡 警在車上搜出「電子煙」

深夜暴衝！毒駕男撞茶行奪命 87歲嬤睡夢中遭撞亡 上鋪兒倖存

