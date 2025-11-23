彰化傳意外 2釣客落海命危送醫

首次上稿 10:49更新時間 11:54

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣伸港鄉今天(23日)傳出2位釣客落海，其中來自台中60歲游男救起沒有意識，沒有呼吸心跳，送往彰濱秀傳醫院急救；伸港鄉61歲林姓釣客因距離外海2公里，消防局聯絡空中勤務總隊出動直昇機，目前完成吊掛暫置灘地，沒有呼吸心跳，將送往台中梧棲童綜合醫院急救。

彰化縣第一消防大隊表示，這起搜溺事件發生在今天上午7點56分，接獲通知就出動線西、伸港等分隊前前往救援，到場發現原來是5位釣客到伸港十鼓海域一帶釣魚，突然有2人落海，其餘釣客馬上通報。

今天出動線西、伸港等消防分隊、海巡署與彰化救難協會等單位共26人前往救援，總計出動消防車4輛、救護車2輛、救生艇2艘、無人機1台，以及救難協會的3船3車、海巡署2車抵達現場。據了解，這5名釣客彼此認識，落海2名釣客從蚵田出海路往外走，離停放車輛地點都有一大段距離。

