彰化元旦升旗典禮 千人齊聚鹿港迎新年

【記者林玉芬/彰化報導】迎接2026新年，彰化縣政府1日在鹿港舉辦「迎光啟程‧彰化飛揚」115年元旦升旗典禮暨公益園遊會及踩街活動，縣長王惠美率領縣府團隊與貴賓及鄉親攜手歡慶元旦，齊唱國歌向國旗致敬，共同迎接嶄新的一年，超過4千人共襄盛舉。



王惠美表示，2026年第一天，好的開始是成功的一半，與大家齊聚鹿港迎接第一道曙光，象徵新年馬到成功，新的一年縣府團隊將持續推動各項施政措施，共同實現「美好彰化 希望城市」的願景。

王惠美表示，彰化縣是一座擁有300多年歷史的百萬人口大縣，縣府團隊努力打造彰化城市發展藍圖，以交通、產業與都市計畫三合一策略，從捷運路網建構、產業園區布局，到市區再生與南北均衡發展，以整體規劃回應城市成長需求，逐步奠定彰化長遠發展的基礎，除了讓鄉親在這片土地上安居樂業、實踐夢想外，也看見走向彰化未來的嶄新曙光。

王惠美指出，縣府團隊以「一軸一環雙樞紐」捷運路網和四大高速公路交流道開發「四引擎」建設藍圖，作為改造彰化的基礎。推動整體捷運路網、規劃大巨蛋、新縣政中心、總圖書館、萬坪公園、青年住宅、社會住宅及產業園區等項目，無論是基礎建設、經濟發展、社會福利或是文化教育等各領域，都有令人鼓舞的成就。今年也推出好孕卡、提高生育補助，以及符合年齡的長者可接種政府補助的兩劑帶狀疱疹（皮蛇）疫苗等社福措施，未來將持續與縣府團隊努力推動各項有感施政，讓彰化持續向前。

社會處表示，元旦升旗活動結合公益園遊會、政令闖關宣導、踩街活動、親子手作體驗及摸彩等精彩內容，特別推出「闖關卡集點活動」及「鹿港老街道踩街巡遊」，全程參與可兌換限量「元旦紀念手提袋」及「國旗方巾」。親子體驗則提供粉彩書籤、絹印紅包袋、造型氣球、手繪燈籠等多項體驗活動，摸彩獎項超過80項，包含電視機、腳踏車等豐富好禮，吸引民眾熱情參與。