彰化免門票一日遊｜八卦山最新公園＋月影燈季櫻桃小丸子主燈＋戶羽機關車園區一次收
如果以為彰化只能逛老街、吃小吃，那很可能錯過了近期最值得收藏的免門票亮點。彰化最近出現一座視覺辨識度超高的全新公園——以 Tiffany 藍與雲朵造型設計，整體像可互動的大型藝術裝置，成為親子放電與拍照打卡的新選擇；夜晚則可接續走訪八卦山月影燈季，主燈區以可愛主題吸睛，並設有固定場次燈光秀；同時在扇形車站周邊，還藏著火車迷會喜歡的戶羽機關車園區，能搭乘粉色小火車繞行園區、穿越隧道，兼具懷舊與趣味。本文將把這些彰化免費景點的看點與亮點一次整理。
彰化免門票景點｜八卦山天空遊戲場
Tiffany 藍＋雲朵造型像大型藝術裝置，小朋友來直接放電、大人也超好拍
如果最近在找一個「不用花錢、又能玩很久」的親子景點，八卦山天空遊戲場會是很直覺的答案，整座空間用 Tiffany 藍當主視覺，再用雲朵曲線把場域包起來，遠遠看就像一件可以走進去互動的裝置藝術，畫面乾淨又有辨識度，隨手拍都很像封面照。
它的好玩不只是顏色漂亮，而是那種「一到現場孩子就會自己找到玩法」的場地，跑跳、攀爬、互動的節奏很順，家長不用一直想下一步要幹嘛，小朋友自然就能把電放完；而大人則可以用雲朵線條當背景，拍到很有質感的親子合照。
取景推薦：最吃香的是「先用遠景帶出整片 Tiffany 藍」當開場，再切到孩子在雲朵造型裡穿梭的動作鏡頭，整支影片會很有「新景點被挖到」的驚喜感，如果想更有層次，就補幾個近拍雲朵曲線、手摸裝置、孩子探頭的可愛特寫，基本上就能成片，不花錢也能玩得很有感，這個點先收藏起來，寒假或週末帶小朋友來放電剛剛好。
景點資訊
地址：彰化縣彰化市中山路二段644巷16弄10-6號
彰化免門票景點｜2026彰化月影燈季
跳跳馬戲團主題＋櫻桃小丸子主燈區，晚上來超有氛圍
八卦山月影燈季的好玩點，不是「站著拍完就走」那種燈展，而是會讓人一路邊走邊驚呼的嘉年華感。今年用「跳跳馬戲團」當主題，整個展區像被拉進一個會發光的遊樂場，你會看到很多可愛又有梗的燈組，一轉彎就換一個驚喜，小朋友會一直拉著大人往前跑，因為每走幾步就有新的東西想看。
最熱門的主燈區是櫻桃小丸子，現場那種「大家一靠近就自動笑出來」的氛圍很強，很多家庭會在這裡停超久，有人忙著跟角色合照、有人忙著找角度拍全景，小朋友則是直接把它當成今晚的主舞台，重點是它不只是可愛，整體燈海搭起來的規模感很夠，走在裡面會有一種「新年真的到了」的儀式感。
另一個讓人覺得值回票價的亮點，是固定時間的燈光秀，每半小時就來一場，不用特別查得很辛苦，逛到一半突然燈效一變、音樂一起來，現場就會出現那種「欸欸欸開始了！」的集體興奮感，很多人就是因為這個節奏舒服，會願意多待一輪，再把剛剛沒看夠的展區再走一次。如果要帶小朋友玩得更順，建議把它當成「晚上散步＋放電」的行程，先從好走的路線慢慢逛起來，遇到喜歡的燈組就停、看到燈光秀就一起看一場，最後再回到主燈區收尾，整體不會太硬派、也不需要排隊玩設施，但那種熱鬧、發光、像過節一樣的快樂感，會讓人覺得晚上出門完全值得，想要一個不用花錢、又能讓全家都開心的夜晚，月影燈季真的可以直接排進行程。
景點資訊
地址：八卦山大佛風景區・九龍池前廣場
彰化免門票景點｜戶羽機關車園區
彰化火車控私藏景點
戶羽機關車園區很像那種「本來只是順路，結果一到現場待超久」的景點。它的位置就藏在扇形車站附近，外地人很容易錯過，但只要走進去就會發現這裡根本是火車迷的小天堂，不是只有靜態展示而已，而是真的能體驗、能坐、能逛，整體氛圍又帶一點復古感，逛起來很舒服。
最受歡迎的就是園區的粉色小火車，坐上去會沿著路線繞行，還會進隧道，對小朋友來說完全是「今天最開心」的那種行程，很多小孩坐完第一圈就會立刻說還要再搭，大人也不會只是在旁邊乾等，因為看著火車慢慢開、穿過園區的畫面本身就很療癒，再加上周邊有不少角落可以散步、看車、看小細節，走一圈其實蠻有趣。
園區前身跟鐵道生活有關，後來改造成咖啡廳、冰淇淋店跟文創商店等空間，所以很適合安排成一個「中途休息站」，小朋友搭火車，大人喝咖啡、吃個甜點，順便逛一下小物，整個節奏會變得很輕鬆，不用一直趕行程也不會無聊。如果今天同行的人有火車控、親子、或只是想找一個不用太費力的輕鬆景點，戶羽機關車園區就是那種「不大，但很討喜」的選擇，來彰化不只吃小吃，這個火車系的小秘境，會讓人有種賺到的感覺。
景點資訊
地址： 彰化縣彰化市彰美路一段3巷83號
營業時間：週三至週五13:00-17:00,週六週日10:00-17:00(週一週二公休)
彰化免門票景點行程規劃
彰化免費景點一次看
彰化免門票景點常見問題
八卦山天空遊戲場適合幾歲小朋友？
以學齡前到國小最適合。若同行有幼童，建議家長陪同、避免奔跑追逐；也可先觀察遊具難度再讓孩子上場。
八卦山月影燈季到幾號？每天都有燈光秀嗎？
常見公告為「即日起至 3/1」並有固定場次燈光秀，實際日期與場次可能因活動調整，建議出發前以官方公告為準，避免撲空。
戶羽機關車園區需要門票嗎？
戶羽機關車園區入園不用門票，可以自由參觀、拍照、逛周邊空間，園區內的粉色小火車體驗票價為 150 元，適合安排給火車控或親子當作加值亮點。
其他人也在看
「起家厝」空20年決定出租！老夫妻為何想通？原來42坪3房能租5.5萬：免管事就能入帳｜好宅報報
根據內政部公布的資料，2024年下半年台灣的低度使用住宅戶數達91萬4,196戶，比率達9.79%，其中包括建商尚未售出的待售新成屋約10萬多戶，中古屋空屋總戶數約有80萬戶。之所以會有這麼多閒置不動產，預料有一大部分原因，是因為屋主選擇性閒置，在沒有財務需求的前提下，很多屋主寧可選擇空置也不願出租；但是在包租代管業興起後，這樣的狀況出現了改變。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 8 小時前 ・ 發表留言
工讀妹抽到尾牙最大獎！老闆見她喊1句怒了 全場吵翻：不會做人
不少公司會在農曆年前舉辦尾牙活動，不少人最期待的就是抽獎環節，但常常是幾家歡樂幾家愁。日前還有上班族透露，工讀生抽到最大獎，結果卻在群組詢問「有沒有人想要換？」老闆看到後生氣表示，之後要更換尾牙獎品。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 628則留言
王子吃尾牙遭范姜酸這5字！網不買單：就事論事不行？
娛樂中心／周孟漢報導藝人范姜彥豐去（2025）年10月底親自發影片，指控妻子粿粿出軌藝人王子（邱勝翊），夫妻關係正式撕破臉，目前仍在離婚訴訟階段，粿粿與王子的事業也全面停擺。未料婚變風波尚未平息，王子出席經紀公司尾牙時的畫面又意外被流出，讓范姜彥豐忍不住開酸「？還要臉嗎」，掀起網友兩派論戰。民視 ・ 1 小時前 ・ 11則留言
學霸女警…嗆開槍盧秀燕！父淚揭「收驚真相」 分局百字文回應了
罵聲背後，總是藏著另一種聲音。台中25歲黃姓女偵查佐「警專第一名畢業」，槍法神準，從警3年記功5次、嘉獎203次，是不折不扣的警界明日之星；未料，北捷隨機殺人事件後，她失控在社群上發文嗆聲要對「盧秀燕腦門開3槍」遭拘提收押。事隔多日，黃女父親打破沉默，透過律師對外發表聲明，痛訴女兒在分局遭受職場霸凌、孤立。對此。分局發百字文駁斥指控與事實明顯不符，呼籲外界尊重司法程序，避免未經查證言論影響社會視聽。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前 ・ 434則留言
急凍！冷氣團將殺到「最冷時間點曝光」 恐探10度以下
要變冷了！氣象粉專「天氣風險」指出，今（26）日雖然全台各地氣溫明顯上升，不過明日起冷氣團來襲，北台灣和宜蘭地區將明顯降溫；氣象專家吳聖宇也分析，最冷時間點預估是28日晚間至29日凌晨，部分區域恐達到10度以下低溫。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前 ・ 4則留言
許瑋甯趕場參加LuLu婚宴！與老公邱澤同框 下半身失蹤優雅穿搭成焦點
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導陳漢典、Lulu（黃路梓茵）25日在台北文華東方酒店舉辦婚宴，在演藝圈擁有好人緣的兩人，現場賓客陣容堪比三金典禮般豪華。...FTNN新聞網 ・ 1 天前 ・ 9則留言
歌王戀情最新動態！認愛後首度被捕獲 野生林俊傑與小20歲女友七七「私下約會畫面曝光」
金曲歌王JJ林俊傑去年（2025）年底突公開感情狀態，帶著年僅24歲的廣東網紅女友「七七」出席媽媽70歲壽宴，這也是林俊傑出道以來首度認愛，消息曝光後迅速引發外界關注。近日，兩人再度被網友巧遇於新加坡電影院約會，成為公開戀情後首度被拍到的私下合體畫面。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前 ・ 7則留言
曹西平告別式「三哥未現身」！包偉銘改機票低調送戰友
資深藝人曹西平去年在家中驟逝享壽66歲，後事全由乾兒子Jeremy一肩扛起，他的告別式「最後的安可」在今（27）日舉辦，藝人好友龍千玉、包偉銘、陳凱倫、劉明珠、周思潔、恬娃、阿Ken、董至成等人陸續到場，稍早告別式圓滿落幕，董至成紅著眼眶泛淚走出會場。自由時報 ・ 4 小時前 ・ 11則留言
卓榮泰改叫「台灣101」臉書被灌爆 蔣萬安回敬1句話記者也笑了
美國攀岩傳奇霍諾德（Alex Honnold）25日在Netflix全球直播見證下，完成徒手攀登台北101的壯舉，讓台灣成為國際焦點。不過行政院長卓榮泰恭賀霍諾德的貼文中，將國人熟悉的台北101大樓，刻意改稱「台灣101」，臉書隨即被網友灌爆。台北市長蔣萬安今（27日）受訪被問及此事，笑著反問「所以我是台灣市的市長嗎？」酸度爆表，讓一旁記者們的嘴角瞬間失守。鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前 ・ 86則留言
Lulu「浴巾包頭」送客超狂藏巧思！婚禮後首發聲：要躺三天才能平復
藝人Lulu（黃路梓茵）與陳漢典25日在台北文華東方酒店舉辦夢幻婚宴，邀請約650位親友到場，現場眾星雲集，婚禮亮點十足，Lulu最後以「浴巾包頭」創意造型送客，驚呆眾人。婚禮結束後，Lulu也在臉書發聲。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 2則留言
Lulu、陳漢典婚禮嘉賓穿搭！唐綺陽、愛雅拎愛馬仕，關穎靈蛇迷你包低調吸睛
陳漢典與 Lulu 的婚宴今（25日）晚間在台北文華東方酒店舉行，在演藝圈擁有超好人緣的他們，席開70桌、宴請650位賓客，婚宴現場眾星雲集、星光熠熠，嘉賓陣容包括：吳宗憲、王偉忠夫婦、邰智源、郭子乾女人我最大 ・ 9 小時前 ・ 7則留言
龍千玉低調現身曹西平追思會 哀送前小叔最後一程
曹西平與包偉銘為同期出道藝人，過去曾同台主持電視節目《來電50》，卻多年來屢傳「王不見王」的不合傳聞。今告別式上，包偉銘身穿全黑、戴著墨鏡低調現身，未接受訪問便快步進入會場，以行動送別昔日戰友，格外引人關注。此外，藝人黃鐙輝也現身致意。他感性回憶，曹西平生...CTWANT ・ 6 小時前 ・ 11則留言
面板、衛星板兩樣情！群創大跌6%炸量近60萬張 「這檔」連3漲25%飆2根漲停
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台股大盤今（27）日收紅，加權指數終盤來到32317.92點，上漲253.40點或0.79%，成交量1265.8萬張，成交額7949.38億元。不過...FTNN新聞網 ・ 2 小時前 ・ 2則留言
阿喜、無尊「罕見合體」參加Lulu婚禮 合照出爐他卻笑哭了
男星陳漢典跟女星Lulu，昨晚於台北文華東方酒店舉辦隆重婚宴，現場可謂是眾星雲集，其中，穩定交往多年的阿喜、無尊同樣是座上嘉賓，罕見一起在公開場合露面也受到大家關注。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 4則留言
霍諾德同框吳建豪！兩人手掌「驚人差異」引爆熱議
美國攀岩家艾力克斯．霍諾德（Alex Honnold）25日徒手攀登台北101，僅花了91分鐘就登頂，完成備受矚目的極限挑戰。F4成員吳建豪也曬出和霍諾德的合照，兩人手掌「驚人差異」也引起討論。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 3則留言
Lulu、陳漢典婚宴半個演藝圈都到了 愛雅挺8個月大孕肚給「好孕秘訣」
【緯來新聞網】陳漢典、Lulu今（25日）在東方文華辦婚宴，席開70桌，賓客來了650人，相當盛大，緯來新聞網 ・ 1 天前 ・ 4則留言
蔣介石要掰掰了？改版新台幣「臺灣之美」開放民眾票選 央行說明了
即時中心／潘柏廷、陳治甬報導現行新台幣紙鈔除伍佰圓、壹仟圓、貳千圓非政治人物外，壹百圓及貳百圓則分別是孫中山和蔣介石；不過新台幣睽違24年將要改版，中央銀行今（27）日上午召開記者會說明並宣布，開放「臺灣之美」系列主題的12項面額票選，而央行發行局局長鄧延達也坦言，本次投票項目並沒有政治人物的項目。民視 ・ 3 小時前 ・ 116則留言
霍諾德攀101已經夠瘋 執行團隊揭秘「台灣夠敢」背後原因
美國「攀岩傳奇」艾力克斯霍諾德攀上台北101後，真正緊張到手心冒汗的，其實還有一整支在地面、空中、樓層間「狂奔」的執行團隊；團隊首度鬆口，揭開這場全球直播背後「比攀爬還瘋狂」的內幕。執行製作詹姆士史密斯（James Smith）在記者會上一開口就直說：「這真的不是一個簡單任務。」透露從去年3月首度來自由時報 ・ 1 天前 ・ 81則留言
陳漢典、Lulu婚禮戴資穎也到了！網友超驚豔：這粉色系少女是誰？
體育中心／綜合報導陳漢典、Lulu昨（1/25）舉辦婚宴，現場眾星雲集，前羽球球后「小戴」戴資穎也到場祝福，「小戴」以一身粉色系上衣搭配白色長褲粉嫩出席，讓網友大為驚艷，直呼「好美」。FTV Sports ・ 1 天前 ・ 5則留言
中國恐爆內戰！專家驚曝「習近平動張又俠上當了」 揭2大幕後黑手
中共軍方高層近來接連遭到整肅，包括中央軍委副主席張又俠、中央軍委聯合參謀部參謀長劉振立，因中共高層認為他們涉「嚴重違紀違法」遭立案調查，「太子黨」落馬引發熱議。總體經濟學家吳嘉隆透露，支持張又俠的兵力正在向北京推進，中國有可能爆發內戰，並直指「習近平動張又俠，有可能是上當了」點名兩大幕後黑手。三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 236則留言