彰化全台首創污染農地種電 33公頃農地休養生息兼顧綠能發展

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引進光電業者的資金完成農地整治工作，加速污染農地的整治進度，並以20年光電特許期讓受創土地「休生養息」。彰化大城發展協會／提供

針對全球能源轉型趨勢與國際減碳，台灣作為高度依賴進口能源的海島國家，發展再生能源已成為國家能源安全的重要課題。彰化縣因長期受到工業與農業交錯發展影響，重金屬污染農地面積居全國之冠，為兼顧土地整治與綠能發展，彰化縣政府率全國之先推動「污染農地整治結合太陽光電」政策，透過綠能產業資金投入，為受污染土地開創轉型新模式。

彰化縣政府於109年完成福興鄉洋仔厝溪北岸約0.5公頃污染農地整治，解除列管後由地主與光電業者簽約設置太陽能發電系統，並於同年9月正式併聯發電，成為全國首例污染農地結合光電開發的示範案例，也為國內污染土地再利用開啟新頁。

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彰化縣環保局表示，配合環境部推動受污染土地設置太陽光電設施政策，縣府積極輔導地主及業者投入整治與開發作業。截至115年5月底止，累計已有約33公頃污染農地完成行政契約簽訂，今年更新增4案、面積達1.26公頃，持續擴大推動成果。

環保局指出，此項政策最大特色在於引進民間資源投入污染整治工作。過去受污染農地復育往往需要龐大經費與長期管理，如今透過光電業者出資進行整治與後續維護，不僅能減輕政府財政負擔，也能加速土地改善進程。

對地主而言，農地於休耕期間出租設置光電設施，可獲得穩定租金收入，無須承擔農作經營風險及污染復發成本；對政府而言，可節省大量整治經費；對國家能源政策而言，則能增加再生能源供給，滿足產業綠電需求及能源轉型目標，形成土地利用、環境改善與綠能發展的三贏局面。

彰化縣政府率全國之先，將重金屬污染農地整治完成解除列管後，由地主與光電業者簽約同意提供種電，以達土地利用。彰化大城發展協會／提供

縣府表示，雖然光電設施設置期限長達20年，但這段期間也正是土地休生養息的重要契機。污染農地若在環境條件尚未完全改善前貿然復耕，恐影響農產品安全與民眾健康。透過設置光電設施，土地得以暫時停止耕作與翻動，避免持續吸納受污染灌溉水源，讓土壤有更充裕的時間自然穩定與恢復。

此外，20年間政府也能同步推動工業廢水管理、灌排分離工程及污染源管制措施，並運用植物吸附等長期復育方式逐步降低重金屬含量，為土地創造更完善的復原條件。

彰化縣政府強調，污染農地種電並非永久改變土地用途，而是透過階段性利用，爭取環境改善時間。待20年期滿後，光電設備將依法拆除，土地恢復農業使用。這項全國首創政策不僅為污染農地整治找到新方向，也讓綠能發展與環境永續得以並行，為土地重返良田保留希望。