彰化八卦山迎日本高中見學團 拓展國際觀光市場

記者張溎壕／彰化報導

近200名日本高中生昨（12）日來到彰化八卦山，透過大佛、卦山村及天空步道等景點，體驗彰化的人文、文化與自然之美，彰化縣長王惠美親自接待，期望藉此拓展國際觀光市場。

「近畿日本旅行社（KNT）」帶領近200位日本高中生來臺，展開為期多日的「見學旅行團」，行程涵蓋新竹、苗栗與彰化3縣市。彰化部分則結合文化、人文與自然體驗，讓青年學子以實地途徑了解在地風情。

昨日下午，見學團抵達八卦山，參觀大佛及卦山村彰化控，王惠美表示，八卦山大佛是彰化知名景點，觀景台可俯瞰彰化市景，萬里晴空甚至能望見鹿港；大佛旁的天空步道與卦山村，更呈現多元觀光資源，歡迎學生未來再訪。

廣告 廣告

王惠美指出，今年4月彰化曾接待6家日本知名旅行社來臺考察，並以日本市場視角打造具吸引力的旅遊產品，推廣特色觀光；見學團即為當時規劃的一環，學生分為6條路線走訪彰化景點，期望吸引更多日本遊客，創造雙方觀光經濟效益。

根據城觀處介紹，見學團先從王功漁港出發，體驗漁村文化與海岸生態；接著漫步鹿港老街與龍山寺，感受古城風華與在地信仰；在鹿港民俗文物館學習傳統建築美學，並至自然生態教育中心了解環境教育成果。

學生在卦山村3樓參訪彰化控，品嘗在地美食文化，漫步天空步道欣賞八卦山風景，留下深刻體驗。由於昨日遇颱風，學生意猶未盡，今（13）日全數再度到訪扇形車庫，俯瞰圓弧車庫全貌，細數歲月留下的鐵軌痕跡。

近200名日本高中生來到彰化八卦山，參觀大佛與卦山村，體驗在地文化與自然風光。（彰化縣政府提供）