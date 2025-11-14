彰化公共自行車每月狂租11萬次 學生、通勤族最愛

彰化縣每輛MOOVO公共自行車每月租借次數近49人次，未來將以火車站周邊或人口較多的城鎮優先建置。（葉靜美攝）

公共自行車強調兼顧綠能環保，還可以補足公共運輸的缺口，彰化縣長王惠美就曾表示，縣府會持續擴增車輛數及擴建站點，縣府自2021年7月起改推MOOVO共享單車，依今年10月13日新設永靖鄉站點前的統計，全縣9個鄉鎮市使用量每月平均逾11萬人次，等同每輛自行車每月租借約達46次，縣府未來將以火車站周邊或人口較多的城鎮優先建置。

彰化全縣原本有彰化市、員林市、鹿港鎮、和美鎮、溪湖鎮、田中鎮、花壇鄉、社頭鄉、大村鄉等9個鄉鎮市設立公共自行車租賃服務，車輛原有2400輛，根據縣府的統計，這9個鄉鎮市使用數量平均每月逾11萬人次，而究竟誰最喜歡使用公共自行車？交通處表示，公共自行車使用尖峰時間集中在上下學及上下班時刻，顯示最主要的使用族群為學生及通勤族。

為因應使用尖峰時段，車輛可能不敷使用的困擾，交通處指出，如火車站等高使用量之處，會進行兩波車輛調派，第一波是在前一夜即補足車輛，第二波再鎖定被學生騎至學校的車輛，運回車站再提供服務，另學生下課前也會加強調度，補足學校站點車輛提供服務。

隨著永靖鄉啟用公共自行車，彰化縣累計共有10個鄉鎮市導入公共自行車服務，車輛也由原先2400輛擴增至2700輛，總站點增至156站，而永靖鄉之所以成為縣內第10個爭取到設立公共自行車站點鄉鎮，得力於王惠美致力於「希望將各鄉鎮火車站周邊都建置公共自行車」，讓民眾交通能更方便，而目前彰化縣台鐵沿線僅二水鄉尚未設置。

交通處也指出，全縣其實很多鄉鎮都在爭取，但因量能有限，要拓展至全部鄉鎮仍有困難，因此還是會排出先後順序，除了台鐵沿線鄉鎮列為重點鄉鎮，評估需求量比較高的點，即人口較多的城鎮，如二林鎮等，也會列入優先建置名單，後續再來拓展其他鄉鎮的站點。

