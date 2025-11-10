彰化再爆「芬普尼」毒蛋！衛福部下令：全面下架

衛福部長石崇良。（圖／東森新聞）





彰化地區再度爆發雞蛋檢出禁藥「芬普尼」（Fipronil）事件，總計約15萬顆問題蛋已流入桃園、新竹縣、台中、雲林、南投、嘉義縣、嘉義市、台南與高雄等9縣市。

衛生福利部長石崇良今（10）日表示，食藥署負責的「後市場抽驗」在例行檢查中發現異常，初步研判為環境污染造成，並非飼料殘留。已要求問題農場全面下架所有蛋品、逐批化驗，農場內的蛋品也已全面禁止銷售。

石崇良指出，這次檢驗是連續三年例行性抽查的一部分，並非臨時性專案。他說明，食藥署自112年至114年每年都針對市售蛋品進行監測，這次在檢驗中發現芬普尼殘留超標。

由於芬普尼屬於禁用環境用藥，衛福部立即啟動防範措施，要求所有流通產品預防性下架並逐批送驗，以確保食品安全。

