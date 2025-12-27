彰化再爆H5N1亞型高病原性禽流感，逾2.7萬隻雞遭撲殺。（翻攝自彰化縣政府官網）

彰化縣動物防疫所今（27）日表示，12月23日接獲芳苑鄉１場蛋雞場反應其場內雞隻有異常死亡情形，動防所立即派員進行移動管制並採樣送農業部獸醫研究所檢驗，12月25日確診感染新型H5N1亞型高病原性禽流感病毒，動防所防疫人員於27日完成該蛋雞場撲殺清場及消毒工作，計撲殺27,347隻蛋雞。

動物防疫所說明，近日受大陸冷氣團南下影響，氣溫明顯降低，且日夜溫差大，易造成家禽高度緊迫，導致抵抗力降低，請家禽飼養場應注意保暖與通風工作。且適逢候鳥度冬高峰期，沿海農田溼地多處出現過境候野鳥，面臨禽流感病毒入侵的風險提高。

動物防疫所說，請養禽業者應持續加強禽場防鳥設施，落實人車門禁管制管制工作，人員、車輛（含運禽車、運蛋車、化製車、飼料車等）、運輸載具（運輸籠、蛋箱及蛋盤等）、器具等進出消毒及避免其他動物進出場區等生物安全工作，共同防範疫情發生及傳播。

動物防疫所指出，養禽場如有下異常情況包含平飼飼養者：連續２天，每天死亡率大於或等於0.4%（1,000隻中連續兩天，每天死亡禽隻數皆大於或等於4隻）；籠飼飼養者及白肉雞場：連續２天，每天死亡率大於或等於0.2%（1,000隻中連續兩天，每天死亡禽隻數大於或等於2隻）。

另外，動物防疫所表示，若禽場家禽飲水量、攝食量或產蛋率下降大於5%；家禽有顏面腫脹、眼鼻出血、落翅、脛骨部位充血（紅腳）、扭頸或不明原因大量死亡等可疑案例，請畜主立即主動通報鄉鎮市公所或本縣動物防疫所，以利即時檢除病原，確保產業安全，如未通報者可依動物傳染病防治條例處新台幣5萬元以上100萬元以下之罰鍰。

彰化縣政府也籲請養禽業者務必依「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」落實各項生物安全防疫工作，養禽場倘被查有不符前開防治措施者，依規定最高可裁處新台幣15萬元並限期改善，屆期未改善者，場內家禽若檢出高病原性禽流感，所撲殺之家禽，依規定將不予補償。

