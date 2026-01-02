彰化冬季觀光 主打農田花海

冬季賞花正時興！彰化縣政府為活化冬季農地景觀，多年前即推動「冬季裡作期間種植景觀作物計畫」，目前全縣農田花海面積廣達283公頃，單一鄉鎮市花海面積3公頃以上就有彰化市等12個，相當有看頭。

不過，因今年預估在1月底至2月初就會開始1期稻作，民眾想賞花海要趁早。

彰化縣政府多年來與各鄉鎮（市）公所、農會共同合作，鼓勵農民於冬季裡作期間種植大波斯菊、黃波斯菊、向日葵、百日草等景觀作物，打造兼具農業生產與觀光休憩功能的田園風貌。

縣府表示，114年全縣景觀作物推廣面積達283公頃，其中花海面積達3公頃以上之區域共有彰化市、田中鎮、秀水鄉、花壇鄉、社頭鄉、埔鹽鄉、鹿港鎮、二林鎮、和美鎮、伸港鄉、線西鄉及埤頭鄉等12個鄉鎮市。

縣內還有7場次的「2026春遊彰化賞花海」系列活動，率先登場的是田中鎮農會於「望高瞭」規畫的花海專區，以稻草製作的「蠟筆小新」、「小小兵」等裝置藝術，與廣闊的波斯菊花海相互映襯；3日則有芬園鄉農會舉辦的第6屆花海暨拔蘿蔔活動，2公頃農地、提供超過5萬根蘿蔔，要讓參與民眾「拔免驚」。

後續還有秀水鄉公所「115年金陵花海節活動」、鹿港鎮公所「2026鹿港花遊記」、彰化市公所「2026 Bloom 彰化－浪漫相遇」、花壇鄉公所「焢吧焢焢～來焢吧！」以及社頭鄉公所「社頭農遊季」等活動接力登場，各自展現不同花海主題與在地特色。

此外，還有2月17日至3月1日在溪州公園舉辦的「2026花在彰化」活動，縣長王惠美邀請全國鄉親安排假期暢遊彰化。