彰化出事了！員警慘遭酒駕男高速撞飛緊急送醫

彰化縣員林市昨（30）日發生一名員警在處理車禍時，慘遭一輛高速酒駕的路過車輛撞飛，當場受傷倒地，而肇事駕駛經檢測竟已達「泥醉」程度。

車禍現場。 （圖／警方提供）

據了解，出事的是同安派出所洪姓員警，昨天凌晨2點14分，在永靖鄉永福路一段上處理一起車禍，接近尾聲時原本正在疏導交通，等拖吊車把事故車拖走，突然有一輛高速疾駛而來的白色轎車，衝撞該輛事故車，事故車再波及該員警。

車禍現場。 （圖／警方提供）

所幸洪姓員警僅有胸口不適疼痛跟左腳擦挫傷，經緊急送衛福部彰化醫院後傷勢穩定下來，肇事的白色轎車駕駛楊男，經檢測酒測值高達每公升1毫克，已經達泥醉程度，當場被依涉犯《刑法》公共危險罪現行犯逮捕，車也被當場扣下，偵訊後依涉犯《刑法》公共危險罪移送彰化地檢署偵辦。

廣告 廣告

《中天關心您｜喝酒不開車！未滿18歲禁止飲酒，飲酒過多有害健康》

延伸閱讀

趕快關窗！台南安南區城西爆掩埋場大火 20公尺高垃圾堆狂燒不止

影/夏天倫與女友遭襲擊送醫！1嫌犯落網了 警查扣刀器、辣椒水、鐵棍

強吻鍾沛君遭判刑11月 朱學恒「獄中表現良好」明將出獄