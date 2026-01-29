彰化分局實施防搶演練 員警熟稔地形迅速圍捕歹徒

演練過程逼真流暢，支援警力迅速展開攔截圍捕，展現高度協同作戰能力。（記者方一成攝）

▲演練過程逼真流暢，支援警力迅速展開攔截圍捕，展現高度協同作戰能力。（記者方一成攝）

年關將近，彰化警分局在彰化商業銀行彰化分行辦理「金融機構防搶暨攔截圍捕演練」，從歹徒行搶、警方獲報後警匪追逐到逮捕搶匪一氣呵成，堪稱緊張刺激，圍觀民眾稱讚是難得一見的高水準防搶演練。

演練過程一開始，兩名員警打扮成頭戴鴨舌帽的「歹徒」，模擬持槍進入銀行後立即對空鳴槍高喊「搶劫！」還喝令銀行員工不准亂動，歹徒得手後正欲離去，恰巧遭遇正在金融機構周邊巡邏的員警察覺異狀，員警立即上前喝止，歹徒見狀心虛，隨即徒步逃竄並鑽入附近小巷企圖躲避追緝。

廣告 廣告

面對突發狀況，巡邏員警第一時間透過無線電通報勤務中心，請求支援並同步回報歹徒特徵與逃逸方向。由於員警平時對轄區巷弄地形及周邊路況相當熟悉，支援警力迅速依通報資訊展開攔截圍捕，形成包圍網，最終成功於小巷內將歹徒制伏逮捕，演練過程逼真流暢，展現高度協同作戰能力。

彰化分局今（二十九）日表示，此次防搶演練不僅驗證平時勤務訓練成果，也強化員警對金融機構周邊治安狀況的掌握。未來將持續結合巡邏、守望及演練勤務，提升第一線員警應變能力，並與金融機構保持密切聯繫，共同守護市民生命財產安全，營造安心、穩定的治安環境。

彰化分局分局長劉千祥呼籲民眾，如欲運用大量現金，請儘量由親友、同事陪同提領，亦可隨時向當地警察機關申請警力護鈔以策安全，「警力有限、民力無窮」，若發現強盜、搶奪案件，也應保持冷靜，立即記下車號與歹徒逃逸路線，然後迅速撥打「一一0」報案，警方能於最短時間，循線追緝犯嫌，警民合作共同打擊犯罪。