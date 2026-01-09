彰化分署執行案件兼顧人情 關懷82歲癌病獨居老翁

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】行政執行不只依法，更有人情。行政執行署彰化分署在執行罰鍰案件時，主動發現並關懷一名82歲罹癌、獨居林間工寮的老翁，不僅依法協助，也串聯社福資源、送上即時溫暖，展現公務人員柔軟而堅定的一面。

行政執行署彰化分署執行公務時發現82歲癌病獨居老翁生活困頓，主動送暖並串聯社福資源，為寒冬注入人情溫度。（彰化分署提供）

行政執行署彰化分署秉持「法內有情」的精神，在執行公務之餘不忘關懷弱勢。日前承辦人員處理一件監理站罰鍰滯欠案件時，深入了解義務人生活狀況，意外發現年逾82歲的老先生孑然一身，獨自借住在友人向林業署承租的林班工寮中，生活條件相當艱困。

進一步了解後得知，老先生正接受癌症治療，身體狀況不佳，光是往返醫院的交通費便成為沉重負擔。雖有友人協助與長照資源介入，但在缺乏穩定收入的情況下，目前僅仰賴微薄津貼勉強度日，經濟壓力令人憂心。

執行人員深感其處境艱難，除在法令許可範圍內給予必要協助外，也主動轉介社會福利單位介入關懷，盼能為老先生爭取更多支持。今（9）日，彰化分署長郭景銘更親自帶領同仁前往林間工寮探視，由於通往工寮的道路狹窄崎嶇，公務車無法進入，一行人便徒步前行，走進山林，只為送上一份關懷。

抵達工寮後，郭景銘親手遞上慰問紅包，並細心叮囑老先生務必保重身體，鼓勵他以樂觀的心態面對人生的難關。這份紅包，匯聚的是分署同仁的愛心，在歲末寒冬之際，希望能為病痛纏身的生活，注入一絲如暖陽般的力量。

彰化分署表示，這筆即時的愛心資助，來自同仁自發成立的「愛心社」。成員秉持服務社會的初心，每人每月固定捐助新臺幣100元，累積成一股穩定的善款能量。當第一線執行案件時，若遇到生活陷入困境或急需協助的弱勢義務人，愛心社便會即時啟動，提供生活物資或慰問金，成為弱勢民眾的重要後盾。

彰化分署強調，行政執行工作的核心，除了依法維護公法債權與法律秩序，更重視人性化的關懷。對於確實面臨生活困難的義務人，未來將持續依規定提供必要協助，並扮演溝通橋樑，連結社福資源，陪伴他們走過人生的寒冬。